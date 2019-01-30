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30.01.2019 11:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Урале создадут систему для анализа уровня стресса спасателей

Текст: Мария Гафурова
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Уральские ученые разрабатывают устройство, которое будет диагностировать уровень стресса спасателей. Предполагается, что первый прототип системы появится уже этим летом.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
На Урале создадут экипировку, следящую за психологией солдат

Как сообщает ТАСС со ссылкой на научного сотрудника лаборатории нейротехнологий УрФУ Светлану Павлову, новая разработка будет считывать уровень гормона стресса - кортизола - в поте спасателя с помощью биосенсора, встроенного в одежду. Система будет состоять из разных датчиков, которые так же будут замерять физиологические показатели, например, пульс, дыхание. Полученная информация будет обрабатываться и передаваться на отдельное устройство - так психологи смогут составить более точный прогноз негативных эффектов воздействия стресса и скорректировать их.

Датчики будут встроены в форму спасателя и не будут мешать при выполнении важной и сложной работы. В разработке системы вместе с учеными УрФУ принимают участие и  школьники уральской проектной смены в сочинском образовательном центре "Сириус". Возможно, что первый образец такого устройства будет представлен уже через полтора года.

Напомним, что похожую систему разработали и для военных. С помощью экипировки, следящей за психологией солдат, можно будет оперативно оказывать первую помощь при ранениях и предупреждать возможные риски. Система также сможет проводить проверку на профпригодность и позволит улучшить уровень спецподготовки.

Общество Наука Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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