На Урале создадут систему для анализа уровня стресса спасателей

Уральские ученые разрабатывают устройство, которое будет диагностировать уровень стресса спасателей. Предполагается, что первый прототип системы появится уже этим летом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на научного сотрудника лаборатории нейротехнологий УрФУ Светлану Павлову, новая разработка будет считывать уровень гормона стресса - кортизола - в поте спасателя с помощью биосенсора, встроенного в одежду. Система будет состоять из разных датчиков, которые так же будут замерять физиологические показатели, например, пульс, дыхание. Полученная информация будет обрабатываться и передаваться на отдельное устройство - так психологи смогут составить более точный прогноз негативных эффектов воздействия стресса и скорректировать их.

Датчики будут встроены в форму спасателя и не будут мешать при выполнении важной и сложной работы. В разработке системы вместе с учеными УрФУ принимают участие и школьники уральской проектной смены в сочинском образовательном центре "Сириус". Возможно, что первый образец такого устройства будет представлен уже через полтора года.

Напомним, что похожую систему разработали и для военных. С помощью экипировки, следящей за психологией солдат, можно будет оперативно оказывать первую помощь при ранениях и предупреждать возможные риски. Система также сможет проводить проверку на профпригодность и позволит улучшить уровень спецподготовки.