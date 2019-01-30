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30.01.2019 19:36
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дотянуться до нефти

Для обеспечения промышленного роста заводам Зауралья нужно помочь с заказами
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 20(7778)
Официальные итоги работы промышленности Курганской области за 2018 год еще не подведены, но, судя по результатам одиннадцати месяцев, динамика в целом будет положительной. Правда, прорыва в развитии промышленности пока не произошло.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Продукция многих заводов Зауралья, таких как "Курганстальмост", востребована и поставляется на самые масштабные стройки страны. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Продукция многих заводов Зауралья, таких как "Курганстальмост", востребована и поставляется на самые масштабные стройки страны. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В ноябре индекс промышленного производства (ИПП) зафиксирован на уровне 101 процента к аналогичному периоду предыдущего года, продукции отгрузили на 114,6 миллиарда рублей. Примечательно, что самый высокий показатель - в обрабатывающих производствах (103,6 процента), занимающих в структуре промышленности Зауралья 78,7 процента. Увеличилось производство машин и оборудования, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, правда, в то же время снизился выпуск готовых металлических изделий.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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По прогнозам регионального департамента экономического развития, по итогам года показатели вряд ли существенно изменятся, ИПП предположительно составит 102,5 процента (в 2017-м - 102,1). Позитивной тенденцией специалисты называют постепенный рост доли промышленного производства в валовом региональном продукте: если в 2010 году она составляла 19 процентов, то сейчас превышает 22. Между тем промышленный потенциал Зауралья гораздо выше. Что мешает развитию производств?

- У большинства промпредприятий Курганской области очень узкий рынок: основные потребители их продукции - нефтедобыча, нефтепереработка и оборонка. Продажи возможны только после победы на тендерах. Цены на продукцию сбивают, работаем на грани себестоимости, - поделился мнением гендиректор предприятия "Сенсор" доктор технических наук Виктор Кузнецов. - В сравнении с 2009 годом за аналогичный объем потребления электроэнергии приходится платить в три раза больше. Без банковских кредитов закупать сырье, развиваться практически невозможно, поскольку заказчики продукции производят расчеты через 40-90 дней. Все, что зарабатываем, отдаем банкам и энергетикам.

По словам Кузнецова, минувший год для его предприятия оказался не самым лучшим, тем не менее по объему выручки практически вышли на уровень 2017 года.

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Не совсем доволен результатами прошлого года и Александр Шушарин, руководитель предприятия "РТМТ", выпускающего запорную промышленную трубопроводную арматуру. В прошлом году компания сработала без убытков, много средств инвестировала в производство - в оборудование, освоение новой продукции. По продажам, правда, роста не получилось (отгрузка по выполненному в 2018-м контракту состоится только в феврале), но зато объем производства вырос на семь процентов. Портфель заказов на 2019 год в основном сформирован, но вопросы остаются.

- Главная проблема последних лет - падение объема заказов, - считает гендиректор. - Трудно выиграть тендеры, организуемые крупными добывающими компаниями: там приходится конкурировать с дешевой китайской продукцией. А у независимых компаний объемы закупок не так велики.

Мнение коллег разделяет гендиректор завода "Темпер" Сергей Доронин. Для предприятия, производящего стальные шаровые краны, по мнению его руководителя, важнее всего - сбыт и отсутствие барьеров между заказчиком и поставщиком. Если сбыт гарантирован, можно обойтись без кредитов.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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- К сожалению, в России не настолько свободный рынок, чтобы можно было прийти со своей продукцией и сказать: "Покупайте!". Производитель без связей работать на этом рынке просто не сможет. Трудно пробиться к заказчику и выполнить все его условия. Поэтому во многих отраслях до сих пор засилье импорта. Нет открытого диалога между заказчиком и производителем. То, что новое руководство Курганской области пытается его наладить, с точки зрения производственников, лучшее решение, которое поможет развитию производства в регионе, - считает Доронин.

Действительно, как подчеркивает глава регионального департамента промышленности, транспорта и энергетики Андрей Саносян, власти считают одной из своих важнейших задач поддержку предприятий в части продвижения их продукции, в том числе помощь в налаживании связей с нефтегазовыми и сервисными компаниями.

Кроме того, в числе крупных потребителей государственные заказчики, включая субъекты РФ. По словам Саносяна, специалисты департамента проанализируют участие курганских поставщиков в конкурсных процедурах, чтобы понять, почему они проигрывают. Это поможет в дальнейшем действовать более успешно, а также расширить географию поставок продукции зауральских производственников.

Комментарий

Николай Кремлев, старший научный сотрудник Курганского филиала Института экономики УрО РАН:

- Негативная тенденция последних лет в Курганской области - низкие темпы развития промышленного производства. Основная причина - недостаточное внимание руководителей предприятий к увеличению доли инвестиций и инноваций в обороте. Как следствие, снижается коэффициент обновления основных фондов, ежегодно падает объем инновационных товаров, работ, услуг, что отрицательно сказывается на устойчивости развития экономики региона. Промышленным предприятиям трудно конкурировать с соседями, так как тарифы на электроэнергию в Курганской области более чем в 1,5 раза выше, чем в других регионах Урала. Для изменения ситуации необходима активная промышленная, кадровая, научно-технологическая и инфраструктурная государственная политика с внедрением стратегического планирования.

Кстати

За последние три месяца в Кургане побывало несколько делегаций ведущих нефтегазовых и нефтехимических компаний. С одной из них - "Газпром нефть" - правительство региона на днях утвердило проект пятилетнего соглашения о сотрудничестве. Сам документ планируется подписать на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале. Ожидается, что в этом году компания увеличит ассортимент и объем закупок материалов и оборудования у промышленных предприятий Зауралья до двух миллиардов рублей.

Кроме того, будет организована биржа контрактов. Суть ее не только в налаживании связей, но и в контроле того, как они работают. Например, по итогам поездки делегации промышленников региона в Сургут одно из предприятий заключило предварительный договор, точнее, возобновило прерванное несколько лет назад сотрудничество. Ожидается, что в результате курганский завод получит заказ минимум на 100 миллионов рублей.

Экономика Отрасли Промышленность Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область
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