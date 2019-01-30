Тюмень - один из немногих городов страны с достаточно благоприятной для эксплуатации электромобилей инфраструктурой, а для Урало-Сибирского региона - даже в некотором роде оазис. Это утверждает кандидат технических наук, доцент Института транспорта Тюменского индустриального университета Илья Анисимов. Он возглавляет группу ученых, инженеров, которые в сотрудничестве с государственным аграрным университетом Северного Зауралья, компанией "МобилСервис", федеральной Ассоциацией развития электромобильного транспорта и инфраструктуры решают задачу постепенного замещения "грязных" машин на углеводородном топливе экологически чистыми и бесшумными. Мы попросили Илью Анисимова поделиться своим видением будущего.

"Оазис" - не для красного ли словца? Увидеть электромобиль на улице и по сей день в диковинку. Чем же наш город выгодно отличается от других?

Илья Анисимов: Наличием сети электрозаправок. В общественное пользование предоставлено шесть таких "колонок", причем все они сегодня обслуживают клиентов бесплатно. В Тюмени их больше, чем во всем УрФО. В других регионах Западной, Восточной Сибири станций для подзарядки также крайне мало. У нас бизнес в лице компаний "Тюменьэнерго" и СУЭНКО понял, что на подходе новая эра автомобилизации и мешкать не стоит. Свою роль сыграло и решение администрации областного центра приобрести для опытной эксплуатации электробус. А для него также нужны электрозаправочные установки.

Тут важно разорвать замкнутый круг. Электромобили соотечественники остерегаются приобретать в значительной мере из-за отсутствия сервисной инфраструктуры. А ее не спешат создавать, поскольку потребителей мало. Да, можно сказать, что легковых авто нового типа - капля в море. В Тюмени их около 60. Однако еще сравнительно недавно эти машины можно было пересчитать по пальцам, так что темпы прироста неплохие.

На нас еще давят психологические стереотипы. В царской России автомобиль представлялся многим игрушкой для богатых. То ли дело тогдашний "внедорожник", лошадка - безотказная, только корми ее сытно. В свое время и компьютеры были роскошью, и сотовые телефоны. Казалось, они для избранных. Я, владелец классического авто, прежде относился к его собратьям с электродвигателем без энтузиазма. А теперь подумываю, не приобрести ли электрокар.

Обратимся к опыту Китая, мирового лидера по использованию электротранспорта. В 12-миллионном Шеньчжэне на маршруты выходит около 17 тысяч электробусов. Скоро и парк такси будет представлен исключительно электромобилями. Компании, реализующие в КНР легковые авто, обязали ежегодно наращивать долю электрокаров в общем объеме продаж. Сейчас это 10 процентов, затем планку увеличат до 20.

Илья Александрович, но даже подержанные аккумуляторные машины стоят, как новые престижные модели иномарок. А бесплатная раздача электроэнергии скоро прекратится. Пока водитель не ощутит выгоду, он останется верен старому доброму двигателю внутреннего сгорания.

Илья Анисимов: Да, все это так. Но с учетом высокой стоимости горючего электродвигатель позволяет экономить солидные средства. Коллега, живущий в пригороде, заряжает автомобиль от домашней сети. У него на 10 тысяч километров пробега ушло три тысячи рублей. На бензин он потратил бы во много раз больше.

В электромобиле аккумулятор дороже всех прочих элементов конструкции вместе взятых. Технологи последовательно увеличивают его емкость и срок службы. Прогресс тут налицо, цена же пока кусается. Когда я в Великобритании общался с коллегами из университета Лидса, узнал об интересном маркетинговом ходе, практикуемом в стране. Покупатель сразу оплачивает стоимость авто, за исключением аккумуляторов - на них предоставляется рассрочка на длительный период, причем с таким расчетом, чтобы человек постепенно оплатил стоимость второй батареи - она предоставляется немедленно после окончания гарантийного срока первой. Стоит, думаю, внедрить эту схему в практику отечественных продаж новых электромобилей.

Важно разорвать замкнутый круг: электромобили в России остерегаются приобретать из-за отсутствия сервисной инфраструктуры, а ее не спешат создавать, поскольку потребителей мало

У сибиряков сегодня в пользовании преимущественно бэушные Nissan Leaf - это пока оптимальный вариант по цене-качеству. Встает проблема утилизации аккумуляторов. Мы работаем над тем, чтобы продлить их жизнь. По предложению нашего коллеги инженера Дениса Дедюхина создаем опытный образец уличного буферного устройства из нескольких аккумуляторов, остаточная емкость которых позволяет накапливать достаточно энергии для подзарядки электромобиля. Ночью мини-станция будет аккумулировать энергию от сети уличного освещения, а днем отдавать ее. В этом году намерены получить эффективный прототип изделия, затем довести идею до коммерциализации.

Среди других разработок - зарядно-пусковое устройство, адаптирующееся к температуре уличного воздуха, суперконденсатор, позволяющий запустить авто при разряженном аккумуляторе.

Мы говорим о десятках тысяч электробусов в китайских городах и пока лишь о единственном - в Тюмени. Да и тот экспериментальный…

Илья Анисимов: Судя по отзывам эксплуатанта, ПАТП, эта отечественная модель электробуса за время работы в Тюмени неплохо себя зарекомендовала, в том числе в зимних условиях. Прежде чем закупать партию машин, перевозчик хочет убедиться в достаточности ресурса батареи, для чего требуется пара лет. Будущее, не сомневаюсь, за общественным транспортом на электрической тяге. Напомню, что осенью главы правительств стран Таможенного союза договорились о солидарных усилиях по развитию электротранспорта, предоставлению преференций его производителям.

Обращу внимание на удачный старт проекта международной компании - оператора онлайн-сервиса такси. В двух крупных городах мира организована доставка пассажиров электромобилями типа минивэнов. Это дороже автобуса, но дешевле такси. Принцип следующий. Зарегистрированный пользователь системы сообщает, когда и куда ему нужно добраться. Водитель машины, которая движется в нужном направлении по своему гибкому маршруту, заезжает за клиентом. Лично я охотно бы воспользовался такой услугой.

Из разговора с замначальника главного управления строительства Тюменской области Андреем Чистяковым, куратором автотранспортного направления, я понял: региональные власти в недалекой перспективе видят Тюмень городом с развитой сетью общественного транспорта, сервисами индивидуального планирования поездки, каршерингом и такси на базе электромобилей. Это радует.

А на примере Турции мы видим, сколь широкое распространение могут получить электроскутеры - пассажирские, грузовые и прочие. Они же, очевидно, и до Сибири дойдут?

Илья Анисимов: У нас они появились. И количество этих легких транспортных средств, доступных по цене многим гражданам, будет, похоже, стремительно расти. Самокаты, велосипеды, скутеры с электроприводами - зримое свидетельство наступления новой эры автомобилизации в широком значении этого слова. Яркий пример: один зарубежный стартап по аренде электросамокатов за пять лет вылился в бизнес с оборотом в миллиард долларов.

Электрические машины различной спецификации придут и в сельское хозяйство. По инициативе ученых государственного аграрного университета Северного Зауралья и в партнерстве с ними мы разрабатываем для малых земледельческих, парниковых хозяйств электрического сельхозробота, который по заданной программе должен обследовать участок для замера влажности, кислотности почвы, проанализировать данные, внести требуемый объем удобрений по принципу точного земледелия. Лабораторный образец испытали, приступаем к конструированию полноразмерного прототипа - в определенном смысле автопилота.

Темой самоуправляемых автомобилей мы тоже занимаемся. В университете Лидса успешно протестировали систему интеллектуального регулирования скорости автомобиля на основе спутниковой навигации, геопозиционирования. Превысил водитель скорость - машина сначала рекомендует ему притормозить, а при нежелании сама ограничивает обороты двигателя. Однако навигационные карты обновляются не так часто, как хотелось бы, не учитывают текущие изменения. К примеру, при ремонте шоссе, когда требования к проезду изменяются. Тут бы умной машине самой распознать дорожные знаки. Мы научили ее делать это посредством видеокамеры с использованием нейронных сетей. Правда, только днем при хорошей погоде. Ночью, в дождь и снег система слепа, так что следующая задача - научить ее видеть в неблагоприятных погодных условиях.

комментарий

Денис Дедюхин, инженер, организатор сообщества владельцев электромобилей Западной Сибири:

- Бурный рост инвестиций в отрасль электроавтомобилестроения свидетельствует о неизбежном переходе машин на чистую энергию. Японцы начали выпускать батарею для массового автомобиля, позволяющую преодолевать без подзарядки свыше 400 километров. Скоро появятся аккумуляторы, которым и 60-градусный мороз нипочем.

Сети электрозаправок в Тюмени, в центре которой, к слову, для владельцев электрокаров устроена бесплатная стоянка, завидуют жители большинства городов-миллионников. Между ними заправочная сеть, считай, вовсе отсутствует. Я в 2018 году долго добирался до Рязани - по пути была лишь одна "электроколонка" общего пользования. Подключался к розеткам АЗС, кафе. Процесс долгий. Рязанские машиностроители стали производить портативную, легко умещающуюся в багажнике зарядную станцию, позволяющую довольно быстро подпитывать аккумулятор от промышленной электросети. Поэтому обратный путь был намного "короче". Но такое мобильное устройство - не выход из положения. Планируем с товарищами совершить своеобразный агитпробег до Сургута, чтобы обратить внимание на необходимость создания инфраструктуры на федеральных трассах. Летом хочу на своей машине проехать с напарником от Владивостока до Тюмени с аналогичной целью.

Кстати

Бывший в употреблении электромобиль на внутреннем рынке Японии стоит в пересчете на рубли около 1,2 миллиона. После уплаты таможенной пошлины его цена в РФ поднимается до двух миллионов. По мнению приверженцев "чистых" машин, для стимулирования их продаж в нашей стране нужен какой-то "пряник" - финансовый либо административный.