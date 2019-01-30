Новости

В Норвегии обвиняемого в терроризме россиянина отправили в психбольницу 21:09
Пожар в аквапарке на юго-западе Москвы ликвидирован 21:00
На Корсике скончался один из раненных при стрельбе 20:46
Спецпредставитель ОБСЕ заявил о безальтернативности минских соглашений 20:46
Мадуро: Венесуэла должна освободиться от шантажа доллара 20:43
По делу Арашуковых задержаны уже четыре человека 20:30
Гомофобы облили отбеливателем актера из фильма "Чужой: Завет" 20:25
В Астрахани двое чиновников задержаны при получении взяток 20:24
Замминистра культуры Малаков ушел на пенсию 20:22
Из аквапарка в Москве эвакуируют людей из-за задымления 20:12
Звонарева вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге 20:08
В Сочи на свалке нашли мертвых крокодила и питона 20:07
Пять человек пострадали при стрельбе на Корсике 19:38
МИД Ирана посоветовал Трампу доверять докладам разведки США 19:09
Футбольные клубы России потратили на трансферы более 80 млн долларов 19:07
Рауль Арашуков забыл русский язык на допросе 19:05
Матерящегося пассажира высадили из самолета во Внуково 19:00
Самая смертоносная эпидемия в Хорватии унесла жизни 45 человек 18:57
Первый Ту-160М поступит в войска в 2021 году 18:56
Новак назвал санкции против венесуэльской PDVSA незаконными 18:49
Окулист, в которого врезалась Гвинет Пэлтроу, подал на нее в суд 18:35
Путин освободил от должности замминистра юстиции 18:34
В Австрии удвоят штрафы за ДТП с детьми 18:20
Президент Германии "застрял" в Эфиопии из-за поломки самолета 18:10
Расчеты С-300 защитили Северный морской путь в ходе учений 18:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
30.01.2019 20:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Наградной огнетушитель для героя

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 21(7779)
За спасение на пожаре трех детей награды МЧС удостоился 30-летний рабочий автомастерской из Екатеринбурга Геворг Аветисян. Героя несколько дней разыскивали всем миром: вытащив ребят из огня и передав их соседям, молодой человек тут же уехал по своим делам.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Геворг Аветисян оказался в нужное время в нужном месте. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Геворг Аветисян оказался в нужное время в нужном месте. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Выйти на добровольного спасателя удалось благодаря интернету и социальным сетям. Но даже на торжественном вручении грамоты МЧС смельчак скромничал.

- Просто оказался в нужное время в нужном месте, - пояснял Геворг. Оказалось, у него самого в семье подрастают пятеро ребятишек, так что на помощь он бросился не задумываясь.

Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
Рязанский второклассник спас при пожаре четырех человек

Деревянный домик на тихой, далекой от оживленных магистралей улице Депутатской вспыхнул вечером 26 января. Внутри находились трое - две девочки 12 лет и 10-летний мальчик. Из взрослых никого. Дети даже не поняли, когда вспыхнуло пламя. Огонь быстро отрезал пути выхода.

- Мы с женой проезжали мимо. Темно, улица пустынная, а над этим домом столб дыма поднимается. Понятно, я остановился. Хотя мысль мелькнула: уже все, никого не спасти, - рассказывает Геворг.

Перемахнул через забор - и к окну, где кричали и махали руками дети. Пришлось бить стекло кирпичом и вытаскивать ребятишек через проемы. Жена Геворга тем временем вызывала пожарный расчет и принимала спасенных - в слезах, едва одетых, босых. От горящего дома Геворг отошел, когда окончательно убедился, что строение пустое. На место ЧП уже примчались пожарные, на шум выскочили соседи, супруги передали им испуганных погорельцев и уехали.

- Не так-то просто решиться броситься в огонь, - сказал, вручая благодарственное письмо и подарок - огнетушитель, заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Свердловской области Валерий Казаков. Спасатели готовят документы на представление героя к государственной награде.

Почему "будильник" не звонит

В Курганской области за два дня в одном районе произошло два пожара, на которых погибли семь человек, шестеро из них дети. В регионе введен особый противопожарный режим.

27 января в деревне Раздольной сгорел частный деревянный дом, а 29 января трагедия повторилась в селе Горохово. Самый старший из погибших ребятишек родился в 2010 году, младший - в 2017-м. В Юргамышском районе, где случилась трагедия, объявлен трехдневный траур. Следствие возбудило уголовные дела.

На Дону пожарный датчик спас семью с четырьмя детьми
В Иркутске завели дело на мужчину, который не спас детей из огня

По решению правительства Курганской области в многодетных семьях установят автономные дымовые пожарные извещатели. Впервые "будильники" безопасности появились в Зауралье в 2017 году, но не во всех территориях потрудились обеспечить ими проблемные семьи. Если бы такая пожарная сигнализация была в домах, где погибли дети, несчастья удалось бы избежать.

По прогнозам, в Зауралье идут сильные морозы. Глава региона Вадим Шумков призвал жителей соблюдать правила противопожарной безопасности, не использовать незаконные электроприборы для обогрева, не подвергать детей опасности.

С начала года в Курганской области произошел 141 пожар, погибло 16 человек.

Валентина Пичурина, Курганская область

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде отреагировали на поздравления Трампа в адрес Гуайдо
Песков ответил на слова Порошенко о "холодном мире"
Первый Ту-160М поступит в войска в 2021 году
Мэр Риги опроверг сообщения о своем задержании
После пропажи капитана "Норда" на Украине завели дело об убийстве