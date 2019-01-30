За спасение на пожаре трех детей награды МЧС удостоился 30-летний рабочий автомастерской из Екатеринбурга Геворг Аветисян. Героя несколько дней разыскивали всем миром: вытащив ребят из огня и передав их соседям, молодой человек тут же уехал по своим делам.

Выйти на добровольного спасателя удалось благодаря интернету и социальным сетям. Но даже на торжественном вручении грамоты МЧС смельчак скромничал.

- Просто оказался в нужное время в нужном месте, - пояснял Геворг. Оказалось, у него самого в семье подрастают пятеро ребятишек, так что на помощь он бросился не задумываясь.

Деревянный домик на тихой, далекой от оживленных магистралей улице Депутатской вспыхнул вечером 26 января. Внутри находились трое - две девочки 12 лет и 10-летний мальчик. Из взрослых никого. Дети даже не поняли, когда вспыхнуло пламя. Огонь быстро отрезал пути выхода.

- Мы с женой проезжали мимо. Темно, улица пустынная, а над этим домом столб дыма поднимается. Понятно, я остановился. Хотя мысль мелькнула: уже все, никого не спасти, - рассказывает Геворг.

Перемахнул через забор - и к окну, где кричали и махали руками дети. Пришлось бить стекло кирпичом и вытаскивать ребятишек через проемы. Жена Геворга тем временем вызывала пожарный расчет и принимала спасенных - в слезах, едва одетых, босых. От горящего дома Геворг отошел, когда окончательно убедился, что строение пустое. На место ЧП уже примчались пожарные, на шум выскочили соседи, супруги передали им испуганных погорельцев и уехали.

- Не так-то просто решиться броситься в огонь, - сказал, вручая благодарственное письмо и подарок - огнетушитель, заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Свердловской области Валерий Казаков. Спасатели готовят документы на представление героя к государственной награде.

Почему "будильник" не звонит

В Курганской области за два дня в одном районе произошло два пожара, на которых погибли семь человек, шестеро из них дети. В регионе введен особый противопожарный режим.

27 января в деревне Раздольной сгорел частный деревянный дом, а 29 января трагедия повторилась в селе Горохово. Самый старший из погибших ребятишек родился в 2010 году, младший - в 2017-м. В Юргамышском районе, где случилась трагедия, объявлен трехдневный траур. Следствие возбудило уголовные дела.

По решению правительства Курганской области в многодетных семьях установят автономные дымовые пожарные извещатели. Впервые "будильники" безопасности появились в Зауралье в 2017 году, но не во всех территориях потрудились обеспечить ими проблемные семьи. Если бы такая пожарная сигнализация была в домах, где погибли дети, несчастья удалось бы избежать.

По прогнозам, в Зауралье идут сильные морозы. Глава региона Вадим Шумков призвал жителей соблюдать правила противопожарной безопасности, не использовать незаконные электроприборы для обогрева, не подвергать детей опасности.

С начала года в Курганской области произошел 141 пожар, погибло 16 человек.

Валентина Пичурина, Курганская область