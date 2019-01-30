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30.01.2019 12:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В челябинской колонии осужденный зашил себе рот

Текст: Татьяна Воробьева

В Челябинске в исправительной колонии №2 заключенный зашил себе рот в знак протеста. Поводом стал отказ в свидании с женщиной.

"29 января в ИК номер 2 совершил акт членовредительства осужденный 1991 года рождения. В колонии он отбывает наказание за совершение тяжких преступлений и имеет несколько судимостей - за кражу, разбой, побои, незаконное проникновение в жилище. Во время пребывание в колонии он зарекомендовал себя с отрицательной стороны", - прокомментировала "РГ" начальник пресс-службы ГУФСИН Челябинской области Ольга Емельянова.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Своими действиями мужчина пытался добиться права на краткосрочное свидание, которое в соответствии с УИК и правилами внутреннего распорядка колонии ему не положены: он уже использовал то, на что мог рассчитывать по закону.

"Его поведение носит демонстративный характер и было направлено на дестабилизацию работы режимного учреждения", - констатирует официальный представитель регионального ГУФСИН.

Зашивший себе рот мужчина находится под наблюдением врачей: повреждения, которые он нанес себе, не представляют опасности для его жизни и здоровья. Во время медосмотра других травм обнаружено не было, госпитализация заключенному не требуется.

ГУФСИН по данному факту назначил проверку, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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