Все школы Екатеринбурга закрыли на карантин

Школы Екатеринбурга временно не принимают детей: учебные заведения закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа.

Соответствующее постановление опубликовал официальный портал городской администрации. Ограничительные мероприятия продлятся до снижения уровня заболеваемости.

"Ученики школ и воспитанники учреждений дополнительного образования переводятся на дистанционное обучение. Дошкольники, привитые от ОРВИ, могут посещать детсады", - уточняют в пресс-службе мэрии.

По данным свердловского управления Роспотребнадзора, в области за неделю с 21 по 27 января зарегистрировано 50 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 90 процентов. В Екатеринбурге зарегистрирована 21 тысяча случаев, что выше эпидпорога на 104 процента.

"Прирост заболеваемости происходит по большей части за счет подростков и взрослых. Самые высокие показатели в Каменске-Уральском, Верхней Туре и Североуральске", - информирует пресс-служба ведомства.