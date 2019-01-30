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30.01.2019 10:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Все школы Екатеринбурга закрыли на карантин

Текст: Татьяна Воробьева

Школы Екатеринбурга временно не принимают детей: учебные заведения закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа.

Соответствующее постановление опубликовал официальный портал городской администрации. Ограничительные мероприятия продлятся до снижения уровня заболеваемости.

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"Ученики школ и воспитанники учреждений дополнительного образования переводятся на дистанционное обучение. Дошкольники, привитые от ОРВИ, могут посещать детсады", - уточняют в пресс-службе мэрии.

По данным свердловского управления Роспотребнадзора, в области за неделю с 21 по 27 января зарегистрировано 50 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 90 процентов. В Екатеринбурге зарегистрирована 21 тысяча случаев, что выше эпидпорога на 104 процента.

"Прирост заболеваемости происходит по большей части за счет подростков и взрослых. Самые высокие показатели в Каменске-Уральском, Верхней Туре и Североуральске", - информирует пресс-служба ведомства.

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