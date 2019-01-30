Число банков, работающих на территории Уральского федерального округа, может вновь сократиться, прогнозируют эксперты. За пять лет количество кредитных учреждений снизилось почти в два раза, и тренд продолжится в 2019-м.

По словам заместителя председателя Уральского банковского союза Евгения Болотина, предпосылок для роста числа банков в регионе нет. Более того, и некоторым действующим не избавиться от "тех отрицательных причин, по которым они закрываются".

- Если не брать во внимание ситуацию с отзывом лицензии по закону против легализации доходов, полученных преступным путем, и криминальные случаи, когда кассир вместе с председателем правления вынес деньги из кассы, после чего банк закрывается, есть и другие проблемы, - подчеркнул Болотин. - В частности, у нас все очень плохо с правами кредиторов. Общество, в том числе благодаря журналистам, активно защищает должников, и многие из них стали этим злоупотреблять.

Например, в Свердловской области сумма просроченной задолженности по кредитам физических и юридических лиц составляет 61 миллиард рублей. При том что совокупный кредитный портфель в регионе - порядка триллиона рублей.

При этом драйверами роста банковского сектора специалисты называют несколько сегментов, в том числе кредитные карты, обеспеченные займы и корпоративное кредитование.

- Растет объем выдачи карт, увеличивается и процент активации тех, что уже имеются у клиентов. Эта тенденция продолжится в 2019 году, - отмечает Алексей Луценко, директор по развитию одного из региональных банков. - Кредитный рынок находится в стадии осторожного роста при очень внимательном отношении банков к рисковой политике. Многие банки, занимающиеся активным кредитованием, перестраивают и оптимизируют кредитный конвейер для того, чтобы не допускать большого уровня дефолта и не увеличивать процентные ставки.

По мнению Евгения Болотина, свои плоды принесет и государственная политика, направленная на стимулирование инвестиционной активности.

- Власть понимает, что без инвестиций развитие экономики невозможно, - отмечает он. - Тем временем рост государственных инвестиций затруднен, потому что в стране закончились мегапроекты: снижается гособоронзаказ, прошли Олимпиада в Сочи и чемпионат мира, а других событий подобного масштаба не предвидится. Поэтому акцент будет сделан на увеличение числа государственно-частных проектов. Соответственно, для банковского сектора драйвером роста станет корпоративное кредитование и рост объемов кредитования малого и среднего бизнеса, которому с каждым годом оказывается все большая поддержка.