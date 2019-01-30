Рекордная за 62 года жара пришла в Аргентину

Национальная метеорологическая служба Аргентины объявила оранжевый уровень опасности в связи с приходом на север и восток страны рекордной жары. На фоне 60-процентной влажности термометр в Буэнос-Айресе впервые за последние 62 года достиг 40-градусной отметки.

Во вторник, 30 января, в некоторых районах города температура переходила отметку в 38 градусов, по ощущениям - все 45. Жара в аргентинской столице в начале этой недели сменила собой рекордные "холода". Январь 2019 года в Буэнос-Айресе стал самым холодным за последние 20 лет.

Для жителей Буэнос-Айреса жара осложняется периодическими перебоями с электричеством. В первую очередь, это связано с возросшим спросом на энергию, столь необходимую, чтобы включить кондиционер или генератор льда.

В ближайшие дни метеорологи обещают облегчение портеньосам (как называют себя жители Буэнос-Айреса): уже к четвергу температура упадет до 28 градусов.