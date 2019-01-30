Рябков: РФ изучит информацию о "тайном" предложении Москвы Пхеньяну

Новости

Ученые из Казани соединили нейроны мозга искусственными связями 11:17
Сурки в Московском зоопарке проспят День сурка 11:15
В аэропорту Краснодара из-за тумана задержали четыре рейса 11:15
В Иркутске завели дело на мужчину, который не спас детей из огня 11:05
На краю Солнечной системы найдено недостающее звено эволюции планет 11:04
На Ставрополье военные на учениях применили боевые квадроциклы 11:03
В Приамурье женщина-инвалид и пенсионер погибли при пожаре 11:00
Красноярские ученые разработали инновационные кабеля для ЛЭП 11:00
В Петербурге из залитой кипятком квартиры спасли кошку и собаку 10:59
В этом году в Москве планируется выставить на аукцион 24 ТПУ 10:57
СК опубликовал видео допроса снятого в Сочи с рейса авиадебошира 10:52
Сенатор от Карачаево-Черкесии задержан в здании Совфеда 10:50
Летевший в Барнаул лайнер вернулся в Москву из-за разгерметизации 10:46
Проекты белорусских книгоиздателей и Посткома СГ презентуют в Минске 10:42
На Ямале все зимники закрыли из-за морозов 10:38
В Петербурге оштрафован водитель, прокативший друга на тюбинге по КАД 10:37
США не смогли купить украинский танк 10:33
На мусорном полигоне под Читой произошел пожар 10:31
Чиновников научат вести себя в соцсетях 10:26
В Ленобласти подростки подожгли школьницу и избили ее друга 10:24
Мадуро поблагодарил Россию за помощь Венесуэле 10:23
На Урале маньяка приговорили к 24 годам за убийство школьницы 10:20
Все школы Екатеринбурга закрыли на карантин 10:16
Названы самые шумные регионы страны 10:16
Правоохранители проверили финансовые документы в приморском вузе 10:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
30.01.2019 09:59
Рубрика: В мире

Рябков: РФ изучит информацию о "тайном" предложении Москвы Пхеньяну

Текст: Юрий Когалов
Российская сторона должна сначала изучить статью в американской газете The Washington Post о якобы сделанном Москвой "тайном" предложении Пхеньяну, прежде чем делать какие-то комментарии.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков на просьбу журналистов отреагировать на публикацию, рассказывающую о якобы имевшем место предложении КНДР отказаться от разработки ядерных вооружений в обмен на строительство АЭС.

"Очередную публикацию The Washington Post посмотрим. Если там будут какие-то основания для дополнительных комментариев, такие комментарии последуют", - отметил дипломат. По его словам, американские СМИ стремятся выставить любое взаимодействие между Москвой и Пхеньяном как "нечто из ряда вон выходящее", требующее дополнительного анализа.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Рябков: Страны "ядерной пятерки" не сделали заявление по итогам встречи

"Это совершенно неправильный подход", - подчеркнул Рябков, добавив, что все действия России "полностью соответствует требованиям как резолюции Совета Безопасности ООН, так и внутреннего российского законодательства".

Посол РФ в КНДР Александр Мацегора со своей стороны назвал эти сообщения в американской газете "уткой".

"Как посол Российской Федерации, обладающий исчерпывающей информацией обо всем, что происходит в отношениях между моей страной и КНДР, заявляю со всей ответственностью: Россия или, как утверждается, представители российских властей не выходили с предложением о строительстве в КНДР атомной электростанции", - цитирует дипломата ТАСС. По его словам, любому разбирающемуся в данном вопросе ясна глупость подобного предложения, строительство АЭС требует миллиарды долларов, к тому же нужно модернизировать всю энергетическую инфраструктуру, КНДР не может позволить себе такие расходы.

"Если это выдумка редакции в русле раздуваемой в западных СМИ антироссийской кампании, то остается только взгрустнуть по поводу уровня современной американской журналистики, - отметил Мацегора. - Если же источником этих сообщений действительно являются американские спецслужбы, тогда мы имеем дело с заведомой дезинформацией". "Это очень опасно, когда спецслужбы начинают играть в такие игры", - отметил посол.

МИД призвал другие страны отказаться от планов интервенции в Венесуэлу

Напомним, накануне The Washington Post опубликовала статью, в которой говорится, что предложение о строительстве атомной электростанции в обмен на отказ от разработки ядерного оружия якобы поступило в тот момент, когда переговоры Вашингтона и Пхеньяна по проблеме разоружения зашли в тупик. При этом газета ссылается на собственные источники. Белый дом, Госдепартамент, ЦРУ отказались комментировать эти слухи.

Недовольство американских журналистов, видимо, вызвало то, что аналогичные предложения Вашингтон делал Пхеньяну еще в 1994 году, однако тогда соглашение так и не было подписано. Сейчас же США настаивают, чтобы КНДР вообще не развивала атомную энергетику.

В мире США Правительство МИД Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Рябков: РФ изучит информацию о "тайном" предложении Москвы Пхеньяну
СК опубликовал видео допроса снятого в Сочи с рейса авиадебошира
Верховный суд Венесуэлы запретил главе оппозиции покидать страну
Афон отказался участвовать в "интронизации" главы ПЦУ
Британские депутаты не согласились на отсрочку Brexit