Рябков: РФ изучит информацию о "тайном" предложении Москвы Пхеньяну

Российская сторона должна сначала изучить статью в американской газете The Washington Post о якобы сделанном Москвой "тайном" предложении Пхеньяну, прежде чем делать какие-то комментарии.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков на просьбу журналистов отреагировать на публикацию, рассказывающую о якобы имевшем место предложении КНДР отказаться от разработки ядерных вооружений в обмен на строительство АЭС.

"Очередную публикацию The Washington Post посмотрим. Если там будут какие-то основания для дополнительных комментариев, такие комментарии последуют", - отметил дипломат. По его словам, американские СМИ стремятся выставить любое взаимодействие между Москвой и Пхеньяном как "нечто из ряда вон выходящее", требующее дополнительного анализа.

"Это совершенно неправильный подход", - подчеркнул Рябков, добавив, что все действия России "полностью соответствует требованиям как резолюции Совета Безопасности ООН, так и внутреннего российского законодательства".

Посол РФ в КНДР Александр Мацегора со своей стороны назвал эти сообщения в американской газете "уткой".

"Как посол Российской Федерации, обладающий исчерпывающей информацией обо всем, что происходит в отношениях между моей страной и КНДР, заявляю со всей ответственностью: Россия или, как утверждается, представители российских властей не выходили с предложением о строительстве в КНДР атомной электростанции", - цитирует дипломата ТАСС. По его словам, любому разбирающемуся в данном вопросе ясна глупость подобного предложения, строительство АЭС требует миллиарды долларов, к тому же нужно модернизировать всю энергетическую инфраструктуру, КНДР не может позволить себе такие расходы.

"Если это выдумка редакции в русле раздуваемой в западных СМИ антироссийской кампании, то остается только взгрустнуть по поводу уровня современной американской журналистики, - отметил Мацегора. - Если же источником этих сообщений действительно являются американские спецслужбы, тогда мы имеем дело с заведомой дезинформацией". "Это очень опасно, когда спецслужбы начинают играть в такие игры", - отметил посол.

Напомним, накануне The Washington Post опубликовала статью, в которой говорится, что предложение о строительстве атомной электростанции в обмен на отказ от разработки ядерного оружия якобы поступило в тот момент, когда переговоры Вашингтона и Пхеньяна по проблеме разоружения зашли в тупик. При этом газета ссылается на собственные источники. Белый дом, Госдепартамент, ЦРУ отказались комментировать эти слухи.

Недовольство американских журналистов, видимо, вызвало то, что аналогичные предложения Вашингтон делал Пхеньяну еще в 1994 году, однако тогда соглашение так и не было подписано. Сейчас же США настаивают, чтобы КНДР вообще не развивала атомную энергетику.