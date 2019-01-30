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30.01.2019 13:57
Рубрика: В мире

Россия призвала оппозицию Венесуэлы начать диалог с Мадуро

Текст: Юрий Когалов
Москва приветствует настрой президента Венесуэлы Николаса Мадуро при участии международных посредников сесть за стол переговоров с оппозицией и призывает его политических противников отказаться от ультиматумов и проявить конструктивный настрой. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы приветствуем готовность президента Венесуэлы принять такие усилия", - отметил министр, добавив, что аналогичный шаг должны сделать его политические противники. "Мы призываем оппозицию Венесуэлы проявить конструктивный подход, отказаться от ультиматумов и действовать самостоятельно, опираясь, прежде всего, на интересы венесуэльского народа", - заявил Лавров.

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По его словам, пока оппозиция отвергает все предложения начать диалог с действующим президентом. Россия со своей стороны прилагает усилия к тому, чтобы переговоры все же начались, об этом идет речь с представителями других стран Латинской Америки, Европы, Китая. Между тем предложения о посредничестве поступают от многих стран и международных организаций. Как отметил министр, посреднические инициативы должны быть беспристрастными, сбалансированными, "представлять широкий круг международных игроков, которые имеют влияние и на правительство, и на оппозицию".

"Но пока все эти инициативы наталкиваются на категорический отказ лидеров оппозиции от какого-либо диалога, и мы видим, как их публично к такой деструктивной позиции поощряют западные спонсоры", - подчеркнул Лавров.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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Он также рассказал, что, несмотря на попытку госпереворота, Венесуэла осуществляет все платежи, причитающиеся России, в срок и в полном объеме. "Наше сотрудничество с Каракасом в этой сфере осуществляется на основе межправительственных соглашений, которые в полной мере выполняются", - отметил глава МИД РФ.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны 23 января после того, как Верховный суд заблокировал его назначение главой парламента. Гуайдо признали США и ряд союзных им государств. Николас Мадуро назвал это попыткой госпереворота.

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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