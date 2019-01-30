Россия заняла 108-е место в рейтинге самых безопасных стран мира

Американский журнал Global Finance опубликовал рейтинг самых безопасных стран мира. Россия не вошла даже в первую сотню, заняв 108-е место.

В статье журнала подробно описывается, какие факторы легли в основу рейтинга. Так, в основу оценки легли три критерия: война и мир, личная безопасность и риск стихийных бедствий. Индексы оценки этих рисков суммировались, рейтинг стран складывался в зависимости от суммы цифр.

На первых местах рейтинга оказались европейские страны с развитой экономикой и системой здравоохранения. Они занимают 16 из 20 первых строчек рейтинга. В тройку лидеров попали Исландия, Швейцария и Финляндия. В первой десятке кроме них также Португалия, Австрия, Норвегия, Катар, Сингапур, Дания и Новая Зеландия.

Япония из-за высокого риска стихийных бедствий занимает только 43-е место, США из-за большого количества убийств и риска стихийных бедствий - 65-е. Россия занимает 108-е место, соседствуя с одной стороны с Мексикой, Индией и Турцией, а с другой - с Камбоджей, Ямайкой и Кенией.

"Россия пострадала от высокого уровня преступности, а также от угроз миру в условиях экономического спада, который не демонстрирует тенденции к остановке в ближайшее время", - говорится в статье Global Finance, посвященной рейтингу.

Украина занимает 116-е место в рейтинге самых безопасных стран. "Украина также пострадала экономически, и насилие в Восточной Украине еще не уменьшилось", - считают авторы рейтинга. Всего в нем 128 позиций. На последних позициях - Гватемала, Йемен и Филиппины.