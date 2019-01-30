Россиян предупредили о звонках мошенников с номеров Сбербанка

Мошенники, как и раньше, звонят, представляясь сотрудниками банка, и под предлогом блокировки сомнительной операции выведывают у клиентов данные карт. Изменилось только то, что теперь звонки идут с внутренних номеров банка. Каким образом мошенники получили доступ к этим телефонным номерам, не сообщается. Такие вопросы банковские служащие посоветовали адресовать операторам связи.

В пресс-службе Сбербанка порекомендовали клиентам никому не сообщать по телефону данные своих карт, а в случае, если позвонили якобы из банка, сразу же прекратить разговор и перезвонить по официальным номерам в банк самостоятельно. "Подозрительные операции по картам блокируются автоматически, сотрудники не звонят клиентам по таким вопросам", - заявили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

В Сбербанке добавили, что внимательно изучают все случаи мошенничества и постоянно совершенствуют систему антифрода (предназначена для оценки финансовых транзакций в интернете на предмет подозрительности с точки зрения мошенничества, - прим. "РГ").