В четверг Счетная палата обнародует полный отчет, в котором сообщит, что мешает регионам полноценно реализовывать приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" (документ есть в "Российской газете"). И к каким последствиям это приводит.

Цель проекта - сделать дома теплыми, дворы уютными, а дороги удобными. И чтобы все это помогало жителям экономить деньги, беречь здоровье и время.

Но, как выяснилось, плата за коммуналку в отремонтированных многоэтажках не снижается, так как экономию тепла съедает рост тарифов, а благоустройство дворов завершают зимой из-за слабой организации работ, выяснила Счетная палата (СП). И объяснила, почему.

Если у ресурсоснабжающих организаций (РСО) после ремонта дома снижается объем поставляемой тепловой энергии, в следующий период тариф повышается. Например, сэкономили жители после утепления фасада дома 20 процентов тепла, а тариф вырос на 13,4 процента, с учетом ежегодной индексации - на все 18, поясняют в СП. "При таких условиях жители многоквартирных домов не заинтересованы в экономии тепловой энергии, а для энергосервисных компаний такие дома становятся непривлекательными", отмечают в контрольном ведомстве. К тому же РСО подачу тепла, как и температуру в системе горячего водоснабжения, не регулируют и навязывают жителям доплату за избыточные объемы ресурса. Для решения проблемы в СП предлагают автоматизировать процесс отопления и горячего водоснабжения, чтобы рассчитывать экономически обоснованный уровень потребления независимо от РСО. Потребуется также пересмотреть основы ценообразования.

Создавать комфортное пространство для жизни в целом нужно на основе комплексного подхода, потому работы по капремонту домов и благоустройству должны проходить одновременно, считают в СП.

Сэкономили жители после утепления фасада дома 20 процентов тепла, а тариф вырос на 13,4 процента

Однако рекомендации минстроя по синхронизации работ в регионах не учли. В 2017 году в Липецкой области было благоустроено только 7 процентов дворов тех домов, где в 2015-2017 годах провели капремонт.

А в Московской области - 13 процентов таких дворов.

Выполнение работ также затягивается. На 1 декабря 2018 года из 41 дворовой территории в Липецкой области работы были завершены лишь на 31. Получается, перекладывали асфальт, сажали газоны и устанавливали бордюры в дождь и снег.

В минстрое не оценили готовность регионов к проведению работ, считают в СП. "Команда проекта не смогла создать механизм, который позволил бы выполнить все работы в благоприятный для этого период - до 31 октября", - говорится в отчете. В результате, в 2017 году более 1 миллиарда рублей не было использовано, а часть работ пришлось переносить на 2018 год.

"В Рязани закончили работы 31 декабря, укладывали брусчатку. В Воронеже и Иваново сажали кусты в мерзлую землю, заливали бетоном", - поделилась с "РГ" своим опытом координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина.

В минстрое подобные случаи связывают со сложностями организации участия жителей. "Одно из важнейших требований проекта формирования комфортной городской среды - это вовлечение граждан как в принятие решений по объектам благоустройства, так и в контроль выполнения работ и их приемку. Приемка работ проходит достаточно долго - с жителями необходимо договориться о времени встречи, если возникают рекомендации по доработкам - необходимо их сделать и вновь организовать приемку", - пояснил "РГ" замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис. Значительный объем сданных объектов приходится на осенне-зимний период. Но речь идет не о самих работах, а о закрытии документов, то есть передаче актов приемки, сдаче отчетности, поясняют в минстрое. При этом, случаи выполнения работ практически в снегу были, но все же они единичны и по ним проводится проверка, заверили в ведомстве.

Что касается синхронизации всех видов работ, то это одно из федеральных требований по проекту формирования комфортной городской среды, уточняют в минстрое. Правда, планы капремонта сформированы на основании технического состояния домов, так что, один и тот же дом действительно может ремонтироваться по разным видам работ в разные годы.

"В 2017 году мы вообще не встречали примеров, когда бы благоустройство увязывалось с капитальным ремонтом. В 2018-м было около пяти регионов", - уточняет Светлана Калинина. Нужно идти дальше, согласовывать между собой графики благоустройства и работы ресурсоснабжающих компаний, добавляет она. "У нас много историй, когда в 2017 году благоустроили территорию, а в 2018-м пришли ресурсники и выкопали трубы или кабель", - приводит пример эксперт. Такие проблемы выявляли в Тамбовской, Воронежской, Курской областях.

Случаи выполнения работ по благоустройству практически в снегу были, но они единичны и по ним проводится проверка, пояcнили в минстрое

Низкий уровень выполнения работ может быть связан с несовершенством нормативных правовых актов, которые регламентируют использование бюджетных средств на реализацию проекта по созданию комфортной городской среды, отмечают в СП. Значит, нужно менять законодательство. Впрочем, система уже совершенствуется. С 2019 года за подрядчиками закреплено обязательство давать трехлетнюю гарантию на свои работы и в случае выявления недостатков их устранять, отметили в минстрое.

При этом проект второй год подряд выполняется более чем на 100 процентов. Благодаря экономии средств на торгах благоустраиваются дополнительные объекты, подчеркнул Андрей Чибис.