Сенатор от Карачаево-Черкесии задержан в здании Совфеда

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков задержан в здании верхней палаты российского парламента.

Пленарное заседание Совфеда в среду началось в закрытом режиме, в пресс-службе пояснили, что обсуждаются "организационные вопросы".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники, в закрытой части сенаторы дали согласие на задержание коллеги. Затем правоохранители вывели его из зала.

Рауф Арашуков представляет в Совете Федерации исполнительную власть Карачаево-Черкесской Республики с сентября 2016 года. Входит в состав комитета по экономической политике.