Новости

В США призвали ограничить право Трампа наносить ядерный удар 23:27
Евросоюз не пересмотрит соглашение об условиях Brexit 23:14
Президент Мексики заявил о прекращении "войны" против наркомафии 22:53
ФРС США сохранила базовую ставку 22:32
ЦИК Украины зарегистрировала Зеленского кандидатом на пост президента 22:27
Могерини исключила возможность силового вмешательства в Венесуэле 22:20
Сенатора Арашукова и его отца арестовали 22:20
В Норвегии обвиняемого в терроризме россиянина отправили в психбольницу 21:09
Пожар в аквапарке на юго-западе Москвы ликвидирован 21:00
На Корсике скончался один из раненных при стрельбе 20:46
Спецпредставитель ОБСЕ заявил о безальтернативности минских соглашений 20:46
Мадуро: Венесуэла должна освободиться от шантажа доллара 20:43
По делу Арашуковых задержаны уже четыре человека 20:30
Гомофобы облили отбеливателем актера из фильма "Чужой: Завет" 20:25
В Астрахани двое чиновников задержаны при получении взяток 20:24
Замминистра культуры Малаков ушел на пенсию 20:22
Из аквапарка в Москве эвакуируют людей из-за задымления 20:12
Звонарева вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге 20:08
В Сочи на свалке нашли мертвых крокодила и питона 20:07
Пять человек пострадали при стрельбе на Корсике 19:38
МИД Ирана посоветовал Трампу доверять докладам разведки США 19:09
Футбольные клубы России потратили на трансферы более 80 млн долларов 19:07
Рауль Арашуков забыл русский язык на допросе 19:05
Матерящегося пассажира высадили из самолета во Внуково 19:00
Самая смертоносная эпидемия в Хорватии унесла жизни 45 человек 18:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
30.01.2019 22:26
Рубрика: Спорт

Подставило плечо

Мария Шарапова из-за травмы снялась с турнира в Петербурге
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 20(7778)
Мария Шарапова во второй раз с начала этого сезона снялась с соревнований. В начале января это был турнир в Шэньчжэне, сейчас - St. Petersburg Ladies Trophy, что особенно обидно. В России экс-первая ракетка мира и победительница пяти "Больших шлемов" играет совсем редко. А тут еще и матч против соотечественницы Дарьи Касаткиной, лучшей нашей теннисистки согласно мировому рейтингу. И она проходит в четвертьфинал без борьбы.
Культурная программа в Санкт-Петербурге прошла у Шараповой на ура. А вот больше чем на один матч сил у Марии не хватило. Фото: Instagram.com /Mariasharapova

Причина отказа Шараповой - травма правого плеча, которая на протяжении последнего года постоянно беспокоит Марию. Она говорила об этом на пресс-конференциях Отрытого чемпионата Австралии, где, кстати, тоже выступила неплохо: дошла до четвертого круга, победила по ходу третью ракетку мира и чемпионку Мельбурна-2018 датчанку Каролин Возняцки. Уже в Санкт-Петербурге на вопрос журналистов о состоянии плеча Шарапова ответила без особого оптимизма в голосе: "Я уже много месяцев работаю над ним. Но состояние так себе. Я бы сказала, не 100 процентов".

После официального объявления о снятии с турнира последовали и объяснения Марии.

- Я старалась сделать все возможное, чтобы быть готовой к тому, чтобы соревноваться на этой неделе, но мое правое плечо продолжает меня беспокоить. В ближайшие дни я встречусь с командой своих врачей, чтобы оценить ситуацию, и с нетерпением жду возможности как можно скорее вернуться к соревнованиям, - приводит слова Шараповой официальный сайт St. Petersburg Ladies Trophy. - Играть перед домашней публикой было чем-то особенным для меня, жаль, что я не смогла продолжить выступать на этом фантастическом турнире.

Фото: EPA
Японка Осака стала первой азиаткой в истории, возглавившей рейтинг WTA

Но какой бы объективной ни была причина, по которой Шараповой пришлось прервать свое выступление в Питере, болельщики негодуют, высказывая в комментариях к новостям о Марии отнюдь не слова поддержки. Все прекрасно помнят, как она приехала в 2017 году на московский турнир, прорекламировала новый шоколад своего бренда Sugarpova, не особо цепляясь за игру, уступила в первом круге и покинула корты "Олимпийского". Сейчас все выглядит так, как будто программа-минимум тоже выполнена. "Селфи" из Эрмитажа и Мариинского театра в первое в жизни посещение "культурной столицы" сделаны. Хороший матч первого круга, чтобы выполнить обязательства перед организаторами, проведен. А дальше пусть все болеют за Касаткину.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA Спорт Теннис Игроки Мария Шарапова
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде отреагировали на поздравления Трампа в адрес Гуайдо
Песков ответил на слова Порошенко о "холодном мире"
Первый Ту-160М поступит в войска в 2021 году
Мэр Риги опроверг сообщения о своем задержании
После пропажи капитана "Норда" на Украине завели дело об убийстве