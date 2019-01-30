Мария Шарапова во второй раз с начала этого сезона снялась с соревнований. В начале января это был турнир в Шэньчжэне, сейчас - St. Petersburg Ladies Trophy, что особенно обидно. В России экс-первая ракетка мира и победительница пяти "Больших шлемов" играет совсем редко. А тут еще и матч против соотечественницы Дарьи Касаткиной, лучшей нашей теннисистки согласно мировому рейтингу. И она проходит в четвертьфинал без борьбы.

Культурная программа в Санкт-Петербурге прошла у Шараповой на ура. А вот больше чем на один матч сил у Марии не хватило. Фото: Instagram.com /Mariasharapova

Причина отказа Шараповой - травма правого плеча, которая на протяжении последнего года постоянно беспокоит Марию. Она говорила об этом на пресс-конференциях Отрытого чемпионата Австралии, где, кстати, тоже выступила неплохо: дошла до четвертого круга, победила по ходу третью ракетку мира и чемпионку Мельбурна-2018 датчанку Каролин Возняцки. Уже в Санкт-Петербурге на вопрос журналистов о состоянии плеча Шарапова ответила без особого оптимизма в голосе: "Я уже много месяцев работаю над ним. Но состояние так себе. Я бы сказала, не 100 процентов".

После официального объявления о снятии с турнира последовали и объяснения Марии.

- Я старалась сделать все возможное, чтобы быть готовой к тому, чтобы соревноваться на этой неделе, но мое правое плечо продолжает меня беспокоить. В ближайшие дни я встречусь с командой своих врачей, чтобы оценить ситуацию, и с нетерпением жду возможности как можно скорее вернуться к соревнованиям, - приводит слова Шараповой официальный сайт St. Petersburg Ladies Trophy. - Играть перед домашней публикой было чем-то особенным для меня, жаль, что я не смогла продолжить выступать на этом фантастическом турнире.

Но какой бы объективной ни была причина, по которой Шараповой пришлось прервать свое выступление в Питере, болельщики негодуют, высказывая в комментариях к новостям о Марии отнюдь не слова поддержки. Все прекрасно помнят, как она приехала в 2017 году на московский турнир, прорекламировала новый шоколад своего бренда Sugarpova, не особо цепляясь за игру, уступила в первом круге и покинула корты "Олимпийского". Сейчас все выглядит так, как будто программа-минимум тоже выполнена. "Селфи" из Эрмитажа и Мариинского театра в первое в жизни посещение "культурной столицы" сделаны. Хороший матч первого круга, чтобы выполнить обязательства перед организаторами, проведен. А дальше пусть все болеют за Касаткину.