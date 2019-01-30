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30.01.2019 03:33
Рубрика: В мире

Штраф за употребление алкоголя на пляже появится в Гоа

Власти индийского штата Гоа намерены ввести штрафы за распитие алкоголя на пляжах, в туристических местах и у входов в магазины. Соответствующие поправки будут внесены в закон о туризме.

За употребление спиртного в неположенном месте в одиночку придется заплатить две тысячи рупий (около 1850 рублей). Если же распивали алкоголь компанией, то каждому нарушителю грозит штраф 10 тысяч рупий (около 9200 рублей).

Россиянка погибла на Гоа после отдыха в ночном клубе

Также под запретом окажется приготовление еды в общественных местах, информирует The Indian Exspress. Полицейские могут получить и право наказывать отдыхающих, если те придут на побережье со стеклянной бутылкой.

В случае отказа платить штраф, нарушителям грозит лишение свободы на срок до трех месяцев.

Ежегодно на этот индийский курорт приезжают три миллиона туристов, 450 тысяч из которых иностранцы.

К сведению

В индийском штате Бихар за хранение или употребление алкоголя провинившемуся грозит до десяти лет тюремного заключения, а местные чиновники не могут позволить себе выпить, даже находясь за границей, поскольку из-за этого их могут уволить.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Экономика Туризм
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