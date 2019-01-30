Швейцарского полицейского оштрафовали во время погони

В Швейцарии сотрудник полиции превысил скорость во время преследования подозреваемых в ограблении банка, за что и получил штраф. Правоохранитель попытался оспорить судебное решение, однако Федеральный верховный суд оставил свое решение в силе.

Полицейский, как сообщает "Газета.ru", дважды превысил скорость: в первый раз на 30 километров в час, а во второй - на 42 километра в час. Первый случай прокуроры посчитали допустим. Второй же случай, по их словам, является грубым нарушением ПДД. В итоге страж порядка был оштрафован на 600 франков (около 530 евро).

Федеральный верховный суд объяснил, что превышение скорости допустимо, если чья-либо жизнь находится под угрозой. Оштрафованный знал, что подозреваемые не причинят никому вреда, поэтому должен был выбрать соответствующую скорость.