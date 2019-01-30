Синоптики прогнозируют в январе мартовскую погоду

Конец января запомнится жителям Центральной России весенней погодой, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Температура воздуха в центральных регионах поднимется до рекордных значений: +3 градуса. Такая погода в Москве будет уже в четверг. Это на 9 градусов выше климатической нормы. И скорее соответствует концу марта. Для Москвы абсолютный рекорд составляет 3,9 градуса, он был зафиксирован в 2016 году. Начало февраля будет относительно теплым, похолодание возможно в пределах пары градусов.

Сильные осадки 30 января пройдут в Оренбургской области, на стыке месяцев снегопады в Пермском крае, на юге Челябинской области и в Свердловской области. В Приволжском округе будут перепады температур, но с 1 февраля в регионе начнется похолодание, которое достигнет -30 градусов. Очень холодным стык января и февраля будет в Сибири. В Новосибирской и Томской областях температура воздуха опустится до -35 градусов, на северо-востоке Томской области по ночам до -45 градусов, днем до -40 градусов. На севере Красноярского края 50-55 градусов мороза. Такая температура сравнима с якутской.

Снежной будет погода 31 января и 1 февраля на Камчатке. Также метели на Курильских островах и Сахалине.