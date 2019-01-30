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30.01.2019 15:06
Рубрика: Власть

Скворцова рассказала, как защититься от гриппа

Текст: Айсель Герейханова
Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости
Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости

Министр здравоохранения Вероника Скворцова дала советы россиянам о том, как защититься от гриппа. В частности, она рекомендовала избегать массовых мероприятий, использовать средства индивидуальной защиты и следить за чистотой своих телефонов.

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"Хотелось бы, конечно, чтобы и население поучаствовало в собственной защите от эпидемий”, - пояснила она на совещании в Кремле с участием президента.

Скворцова также добавила, что на этот раз будут превалировать штаммы вируса группы А, AH1N1, что похоже по структуре на свиной грипп и H3N2. "В целом население готово к эпидемии. В каждом регионе сформирован двухнедельный запас лекарств против гриппа и есть дополнительный резерв”, - отметила министр.

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