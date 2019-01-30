Скворцова рассказала, как защититься от гриппа

Министр здравоохранения Вероника Скворцова дала советы россиянам о том, как защититься от гриппа. В частности, она рекомендовала избегать массовых мероприятий, использовать средства индивидуальной защиты и следить за чистотой своих телефонов.

"Хотелось бы, конечно, чтобы и население поучаствовало в собственной защите от эпидемий”, - пояснила она на совещании в Кремле с участием президента.

Скворцова также добавила, что на этот раз будут превалировать штаммы вируса группы А, AH1N1, что похоже по структуре на свиной грипп и H3N2. "В целом население готово к эпидемии. В каждом регионе сформирован двухнедельный запас лекарств против гриппа и есть дополнительный резерв”, - отметила министр.