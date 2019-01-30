Скворцова рассказала о росте заболеваемости гриппом

Ближайшая неделя будет сопровождаться ростом заболеваемости гриппом в России. Министр здравоохранения Вероника Сковрцова рассказала, что будут превалировать штаммы гриппа A, AH1N1,что похоже по структуре на свиной грипп и H3N2.

"Сейчас процесс уже распространяется на Северо-Западный округ, Центральный, Приволжский",- сообщила Скворцрва Владимиру Путину на совещании с членами правительства в Кремле.

Скворцова добавила, что эпидемия гриппа в 2019 году не превысит порога средней интенсивности. Ведь в отечественных вакцинах были заложены все актуальные штаммы.