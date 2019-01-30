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Рубрика: В мире

СМИ: Европа нуждается в российском газе

Текст: Юрий Когалов

Потребность Европы в природном газе растет в последние годы, а вот его добыча значительно снизилась. В связи с этим, как отмечает DieWelt, страны становятся все больше зависимы от импорта "голубого топлива". И только Россия может обеспечить их нужды.

Как отмечает издание, нынешнее положение дел в Европе хорошо отражает ситуация с месторождением Гронинген в Нидерландах (одним из крупнейших в мире). В 2013 году здесь добыли рекордные 53,8 миллиарда кубических метров, но уже в 2014 году добыча начала сокращаться. И в 2017-м Нидерланды впервые стали импортировать газ. И это на фоне того, что район стал сейсмоопасным. В итоге в прошлом году власти страны приняли решение сократить добычу и в 2030 году закрыть месторождение, прежде дававшее шестую часть всего добываемого в ЕС газа.

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Потребности в "голубом топливе" выросли еще и потому, что в Германии приняли решение отказаться от использования угля, вновь запустив газовые электростанции. В результате разрыв между добычей и потреблением стал еще больше.

Конечно, не только Россия поставляет газ в Европу. Но, как отмечает DieWelt, Азербайджан не может удовлетворить потребности. Алжир может несколько ограничить экспорт из-за увеличения внутреннего спроса. Норвегия не имеет возможности серьезно увеличить свои экспортные мощности (она уже сейчас покрывает треть импорта газа в ЕС).

Как отмечает директор по исследованиям Европейского центра энергетической и ресурсной безопасности в Королевском колледже в Лондоне Франк Умбах, неопределенность вызывает страх за безопасность энергетических поставок.

По мнению издания, на данный момент единственным возможным вариантом выхода из ситуации является российский газ. "Газпром" обеспечивает 43 процента потребности ЕС в газе, объемы поставок могут еще больше увеличиться с введением в строй "Северного потока-2" и "Турецкого потока". При этом недостатка в ресурсах компания не испытывает, особенно после открытия месторождений на полуострове Ямал. К тому же российский газ дешевле сжиженного, предлагаемого другими поставщиками.

По мнению Умбаха, импорт газа из России будет расти как минимум до 2030 года, затем страны начнут отказываться от природного топлива и переходить на биогаз и синтетическое сырье.

В мире Европа Экономика Отрасли Нефть и газ
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