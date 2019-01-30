СМИ сообщили о найденных обломках самолета футболиста Салы

Поиски пропавшего без вести аргентинского футболиста Эмилиано Салы сдвинулись с места. Британские СМИ сообщили, что спасатели обнаружили обломки самолета и считают, что это был самолет, на котором Сала летел в Уэльс.

Напомним, Сала, ранее выступавший за "Нант", подписал контракт с "Кардиффом" и летел из Франции в Уэльс. Его самолет пропал с радаров над Ла-Маншем 21 января. Поиски велись несколько дней, было найдено несколько обломков, но не более того. Полиция приняла решение прекратить операцию. Однако и близкие Эмилиано, и болельщики, и многие неравнодушные представители мирового футбольного сообщества призывали продолжить поиски. В конечном итоге, работы были продолжены.

И вот, поиски дали новый результат: найдены фрагменты кресел самолета - в отделении британской полиции по расследованию авиационных происшествий считают, что они принадлежали тому самому воздушному судну, на котором летел Сала. Отмечается, что находка была сделана еще в понедельник, однако информация об этом обнародована лишь сегодня. Но достоверной информации о судьбе самого футболиста, а также пилота Дэвида Ибботсона, по-прежнему нет.