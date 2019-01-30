СМИ: Виктор Ан стал тренером в Корее, но собирается на работу в Китай

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан собирается перебраться в Китай, где ему предложено место в тренерском штабе национальной сборной. До этого российский по паспорту атлет собирался начать работу в качестве одного из тренеров сборной Южной Кореи, но вынужден будет покинуть ее в связи с громким скандалом, в центре которого оказался помогавший ему профессор Чон Мён Гю, которого называют "серым кардиналом корейского шорт-трека".

Напомним, что 33-летний шорт-трекист Виктор Ан (корейское имя - Ан Хен Су) родился в Южной Корее и был лидером сборной, завоевав большое количество наград, в том числе три золота и одну бронзу на ОИ-2006 в Турине. Однако затем из-за травмы и прочих проблем он не смог отобраться в корейскую сборную и в 2011 году начал выступать за Россию, отказавшись от гражданства Кореи в пользу РФ. Несмотря на скептические заявления некоторых экспертов, Ан триумфально вернулся в большой спорт, повторив феноменальный успех Турина-2006 на Олимпиаде в Сочи в 2014 году - тоже три золотых и одна бронзовая награда. Виктор Ан собирался завершить выступление после Олимпиады-2018 в Пхенчхане, но из-за попадания в пресловутый доклад Макларена не был допущен до ОИ.

В России на него возлагали большие надежды, предложив место наставника национальной сборной, но неожиданно в сентябре 2018 года Ан заявил, что возвращается в Корею, отклонив предложение. В качестве причины отъезда были названы "соображения личного характера". По слухам, супруга Ана У На Ри настояла на возвращении в Корею, где она хотела воспитывать родившуюся в декабре 2015 года дочь Че Ин. Сам Ан затем заявил, что пока не отказался окончательно от предложения России, а лишь "взял паузу". В Союзе конькобежцев России заявили, что прежнее предложение для Виктора остается в силе, и его всегда будут рады видеть в национальной сборной РФ в качестве тренера.

Хотя сам Виктор Ан пытался сохранить максимальную тайну по поводу своей настоящей деятельности и планов, но взявшиеся за расследование корейские журналисты смогли докопаться до сенсационной информации. Сразу необходимо отметить, что некоторые выводы сопровождаются оговорками типа "высока вероятность" и "скорее всего", но по поводу ключевых моментов СМИ Кореи смогли найти серьезные доказательства.

По информации еженедельного издания "Ирё Синмун", сначала Виктор Ан попытался устроиться в тренерский штаб южнокорейской сборной и преуспел в этом, хотя и занял отнюдь не пост ключевого наставника. Как сообщила газета, приводя в подтверждение слова сразу нескольких источников в "конькобежных кругах Кореи", "с прошлого года Виктор Ан присоединился к сборной Кореи, выполняя роль "играющего тренера". Если говорить другими словами, то Виктор Ан тренировался вместе с некоторыми группами спортсменов из Университета физической культуры Кореи (УФКК), откуда и выходит основная спортивная элита Южной Кореи. "В процессе тренировок и перед соревнованиями Виктор Ан некоторым корейским спортсменам точит коньки", - сообщил "Ирё Синмун" один из источников.

Следует пояснить, что подготовка инвентаря и особенно коньков - это задача тренеров-помощников. Работа ответственная, требует особого навыка, хорошего знания индивидуальных особенностей атлетов, но обычно поручается самым младшим тренерам. В любом случае в сборной одни спортсмены для других коньки не точат. Не поручат ее и просто "знакомым". "Если Виктор Ан действительно точил коньки для спортсменов, то это однозначно, что он в тренерском штабе", - пояснил изданию один из корейских тренеров, который готовит детскую команду по шорт-треку.

Как утверждает "Ирё Синмун", возвращение Виктора Ана в тренерские круги Кореи напрямую связано с профессором УФКК Чон Мён Гю, чье имя знают абсолютно все конькобежцы Кореи. Хотя Чон формально является "всего лишь профессором", но он считается "серым кардиналом" и самой влиятельной фигурой шорт-трека Кореи. До этого он занимал пост заместителя председателя Федерации конькобежцев Кореи, но из-за серии скандалов ушел с поста, что, впрочем, не сказалось на его влиянии.

Отметим, что у Виктора Ана с Чон Мён Гю давняя и сложная история отношений. Сначала Чон настоял, чтобы Ана взяли в обход правил в сборную Кореи на ОИ-2002, верно разглядев в парне феноменальный талант. Но после превращения Ана в звезду и нескольких сезонов триумфа пути Чона и Ана разошлись, когда атлет отказался принять предложение Чона продолжить учебу в УФКК и переходить на тренерскую работу, решив продолжать карьеру спортсмена.

Большинство корейцев считают, что именно из-за ссоры с Чон Мён Гю для Виктора не нашлось в Корее места, и он вынужден был в итоге уехать в Россию. По информации других источников, Чон пытался "достать" Ана и в России, помешать его восстановлению, но это не вышло. Несмотря на это, получается, как отмечает "Ирё Синмун", что Чон и Ан опять помирились, так как без влияния Чона Виктора никто бы не взял на тренерскую должность в корейскую команду.

Тут обращает внимание на себя другой факт. Виктор на тренировках всегда вместе находился с "тренером В", которого считают "правой рукой Чон Мён Гю" и который является одним из самых известных и популярных тренеров УФКК.

Как отмечают корейские журналисты, Виктор Ан понадобился Чон Мён Гю, чтобы тот спокойно мог год переждать шумиху и скандалы, которые до конца прошлого года сотрясали корейский шорт-трек. Это было связано, в частности, с фактами рукоприкладства тренеров в отношении спортсменов и прочих вопиющих нарушений. Но чтобы потом иметь возможность вернуться и сохранить свои рычаги влияния, Чон Мён Гю и задумал комбинацию по тандему "тренер В" и Виктор Ан, которые должны были бы обеспечить сохранность позиций Чона. Виктор Ан же является легендой и очень известным атлетом, а потому его возвращение сыграло бы на руку Чону.

Судя по всему, подготовку к переезду в Корею Виктор начал еще в 2017 году или даже раньше. Как отмечает издание, накануне Олимпиады в Пхенчхане в ноябре 2017 года в Корее прошел один из этапов Кубка мира по шорт-треку. Среди крупных компаний-спонсоров, чья реклама была изображена на сооружениях, где проходили состязания, появилась и реклама небольшой корейской компании Nari, которая занимается производством косметических масок для лица. Эта компания принадлежит супруге Виктора У На Ри (откуда и название компании - по имени жены). Как предположил источник издания, высока вероятность, что попаданием в число спонсоров состязания, к которому накануне ОИ было приковано повышенное внимание, компания Nari обязана именно Чон Мён Гю. Чон был заинтересован в возвращении Виктора в Корею и решил зайти через супругу, обеспечив рекламу ее бизнеса на международном состязании по шорт-треку. Иначе трудно объяснить, как могла разместить свою рекламу маленькая компания, тогда как этого не смогли добиться другие более крупные и известные бренды. Тем более что фирма Nari появилась всего лишь за три месяца до этапа Кубка мира в ноябре 2017 года. После этого в Корее и пошли слухи, что Виктор Ан собирается возвращаться на родину. В итоге так и произошло - в сентябре 2018 года Виктор заявил о переезде в Корею "по личным обстоятельствам" и "ради воспитания дочери".

Как пишет "Ирё Синмун", схема почти сработала: Виктора Ана действительно приняли в тренерский штаб Кореи, и он стал точить коньки. Это видно на опубликованной 22 января 2019 года в "Ирё Синмун" фотографии, на которой он стоит перед специальным станком, затачивая лезвия коньков, а перед ним сидит в кресле "человек, очень похожий на тренера В". Как пишет издание, на фото запечатлен фрагмент, когда в корейской сборной в декабре 2018 года шли отборочные состязания для определения тех атлетов, кто поедет на ближайшую зимнюю Универсиаду-2019 в Красноярске (состоится 2-12 марта). Чон Мён Гю же собирался с 1 марта 2019 года официально уйти в годичный отпуск и уже освободил свой кабинет в УФКК, найдя тех, кто сохранит его влияние в лице "тренера В" и Виктора Ана.

Однако вся эта схема разрушилась в последний момент, когда совсем недавно в шорт-треке прогремел новый оглушительный мегаскандал. Двукратная олимпийская чемпионка и очень популярная в корейском обществе шорт-трекистка Сим Сок Хи 8 января официально обвинила своего бывшего тренера Чон Чжэ Бома в избиениях и регулярных изнасилованиях, которые продолжались вплоть до Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Затем еще шесть спортсменок заявили, что их избивали, домогались, и все происходило с ведома профессора Чон Мён Гю. Все атлеты потребовали отстранить Чона от спорта вообще и убрать его помощников с ключевых постов. Расследование скандала только началось.

Чон же срочно созвал пресс-конференцию, выразил сожаление по поводу изнасилований и прочих нарушений, но заявил, что он ничего об этом не знал. Впрочем, другие спортсмены из сферы конькобежного спорта Кореи, даже которые не были вовлечены в скандал, признали, что Чон обладает огромным влиянием в шорт-треке страны и "не мог не знать об этом".

В любом случае скандал разразился такой, что расследования потребовал лично президент страны, его супруга похвалила Сим Сок Хи за смелость, извинения со стороны высших чиновников корейского спорта следуют одни за другим, а расследование ведут уже несколько следственных групп, которые заявили, что "не успокоятся, пока не доберутся до всех причастных к нарушениям".

На этом фоне весь проект Чон Мён Гю по уходу в отпуск и пережидания скандалов с последующим "тихим возвращением" рассыпался, как карточный домик, из-за нового "цунами обвинений". Как отмечает "Ирё Синмун", после обвинений Сим и других атлетов Чон отменил свой отпуск. А для Виктора Ана под очень большим вопросом оказалось его пребывание в корейском тренерском штабе, даже на позиции "наставника по заточке коньков" и "играющего тренера".

Газета цитирует, что если в отношении прошлых скандалов Чон Мён Гю почти полностью восстановился и до сих пор к нему идут на поклон родители, прося найти среди его помощников тренера для своих детей, так как Чон славится своим умением "готовить звезд мировой величины", то теперь все иначе. "Надо, конечно, посмотреть на итоги расследования, но, скорее всего, после этого скандала Чон вряд ли сможет восстановиться. И это ставит крест на перспективах Виктора Ана", - делает заключение издание.

Отец Виктора Ан Ги Вон в беседе с журналистом "Ирё Синмун" заявил, что "Виктор должен был оставаться тренером в России. Он должен отвечать за свои действия. Сменил гражданство на российское - живи и работай в России! Ему же обещали там должность тренера, он должен был там работать. Мне даже как родителю трудно понять, зачем он вернулся в Корею и пытается здесь работать в том числе на катке УФКК", - сказал Ан Ги Вон. Стоит отметить, что именно такой позиции придерживаются многие и рядовые корейцы. Прекрасно понимая, не осуждая решение Виктора уехать в Россию и радуясь его успехам как атлета РФ, значительное количество корейцев не понимает, как можно так метаться, бегая из одного государство в другое.

Но мы не будем никак оценивать то, что делает Виктор Ан. В конце концов он свободный человек и имеет право сам решать свою судьбу, даже если что-то не нравится другим по тем или иным причинам. Какова же будет теперь его судьба после провала "проекта профессора Чон Мён Гю?".

Другое корейское издание "Эмспл Ньюс" озвучило новую сенсацию: Виктор приготовился к новому "зарубежному прыжку" - на этот раз в Китай. "Недавно на Виктора Ана вышли представители Китая и предложили ему должность одного из тренеров в сборной КНР… Исходя из нынешней ситуации, очень высока вероятность, что Виктор в итоге согласится и уедет тренировать китайцев", - цитирует издание одного из функционеров корейского шорт-трека. Источник добавил, что сначала главный тренер сборной КНР по шорт-треку предложил эту должность "другому известному корейскому тренеру из бывших шорт-трекистов", но тот ее отклонил, и предложение было сделано уже Виктору Ану.

Источник отметил, что в связи с расследованиями в отношении Чон Мён Гю очень быстро вызовут для дачи показаний и Виктора, которого тоже начнут рассматривать как "человека Чона". Обвинений и претензий с точки зрения закона к Виктору нет, но, скорее всего, произойдет так, что из шорт-трека будут убирать "команду профессора Чона". "Не думаю, что Виктор Ан согласится оставаться в Корее", - заключил он, дав понять, что, скорее всего, атлет направится в Китай.

Корейский спортивный эксперт пояснил "Российской газете", что китайский вариант приемлем для Ана и по "семейным соображениям". "Решение уехать из РФ он принял под давлением семейного фактора и не сможет его изменить. Слишком другая культура, да и очень далеко от Кореи. Супруга не хотела оставаться в России. Китай же в этом плане более удобен. Во-первых, Китай гораздо ближе к Корее, а потому она может продолжить жить с ребенком в Корее, а Виктор будет постоянно летать к ним в Сеул. Кроме того, китайская сборная тренируется в Канаде, а это одно из тех мест, где корейцы хотели бы жить. Думаю, что там жена согласится жить с дочкой", - сказал эксперт.

Он также предположил, что в итоге дело закончится тем, что Виктор с семьей в итоге осядет в Канаде. "Эти метания Виктора Ана со странами не очень понятны корейцам. К переезду в Россию вопросов нет. Он поднял шорт-трек в вашей стране и должен был бы, с нашей точки зрения, оставаться в РФ, готовя новые поколения российских атлетов. Это достойная судьба - серьезно развить шорт-трек там, где этот вид был не на очень высоком уровне. А тут получается он просто ищет личную выгоду везде. И отношение к работе в Китае будет иным, чем к работе в России. Китайцы - одни из наших главных соперников. Потому я и думаю, что Виктор в итоге будет жить не в Корее, а в другой стране", - подытожил эксперт.

В то же время он подчеркнул, что это лишь его личное мнение, а по формальным законам Виктор может ехать куда угодно. "Могу сказать, что если Виктор правда уедет тренером в Китай, то общественное мнение качнется в негативную сторону, хотя его у нас сейчас любят. Но может быть, что это забудется. Мы, корейцы, вспыльчивы, но отходчивы", - признался собеседник.