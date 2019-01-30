Министр энергетики Александр Новак с детства увлекается футболом. И, даже занимая ответственный пост, когда позволяет время, выходит на площадку погонять мяч. Иногда - вместе с сотрудниками аппарата министерства. Наверняка такое спортивное увлечение министра не остается незамеченным и подчиненными. Именно они одни из лидеров традиционной спартакиады госслужащих, которую ежегодно проводит Центральный спортивный клуб государственной службы.

В юбилейной десятой Спартакиаде энергетики до последнего вида претендовали на первое место в общекомандном зачете, и лишь на самом финише все же вынуждены были уступить представителям Генеральной прокуратуры.

Об острой борьбе за главный приз сегодня, 30 января, на торжественной церемонии награждения победителей Спартакиады, состоявшейся в министерстве спорта, рассказал глава ведомства Павел Колобков. Он вручил отличившимся командам памятные призы и подарки. Их получили не только представители Гепрокуратуры и министерства энергетики, но и также разместившиеся вслед за ними федеральные судьи, физкультурники Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда, Федерального агентства по государственным резервам, Государственной Думы, Министерства финансов, Федеральной службы государственной статистики.

- За десять лет наша спартакиада набрала популярность, - считает президент Центрального спортивного клуба государственной службы Геннадий Алешин. - В соревнованиях по десяти видам спорта выступают свыше 3,5 тысяч представителей порядка 40 министерств и ведомств. Число их постоянно растет. Об этом свидетельствуют и первые состязания уже ХI по счету Спартакиады государственных служащих, начавшейся в 2019 году.