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30.01.2019 20:46
Рубрика: В мире

Спецпредставитель ОБСЕ заявил о безальтернативности минских соглашений

Текст: Юрий Сизов

Свою приверженность минским соглашениям в очередной раз подтвердил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, информирует БЕЛТА.

Свою позицию он изложил по итогам прошедших в белорусской столице 30 января переговоров ТГК. "Опираясь на свой более чем трехлетний опыт работы, хочу еще раз подчеркнуть личную убежденность в необходимости и безальтернативности минских соглашений для мирного решения конфликта, - убежденно заявил  Сайдик. - Это наша общая задача - моя, координаторов рабочих групп и всех участников минского процесса - сделать все необходимое для их полной имплементации".

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Обеспечение безопасности и достойных условий жизни для населения в зоне конфликта, по словам дипломата, "является одним из главных приоритетов деятельности ТКГ". В прошлом году удалось существенно сократить число жертв среди гражданского населения - до самого низкого уровня с начала конфликта. И эта тенденция в этом году пока сохраняется. Согласно данным СММ ОБСЕ, с начала года - по состоянию на 28 января - не было зарегистрировано ни одной гражданской жертвы. По словам Сайдика, это явное доказательство того, что работа контактной группы приносит свои результаты.

Спецпредставитель напомнил, что 25 января прошла видеоконференция дипломатических советников "нормандской четверки", на которой было решено уделить первоочередное внимание гуманитарным вопросам: "улучшению условий пересечения линии соприкосновения, обмену удерживаемыми лицами, обеспечению сохранности жизненно важной гражданской инфраструктуры и многим другим". Эти темы стали и сегодня предметом обсуждения ТКГ и ее рабочих групп, добавил Сайдик.

Экономическая рабочая группа обсуждала, в частности, актуальные вопросы водоснабжения, включая подготовку к проведению аудита компании "Вода Донбасса". По мнению Сайдика, возможная продолжительность аудита - один год.

Прорабатывались, добавил он, на встрече и вопросы выплаты пенсий жителям Донецкой и Луганской областей. Он сообщил, в частности, что сегодня состоялось первое заседание экономической подгруппы под руководством ее нового координатора - бывшего посла Германии в РФ Ульриха Бранденбурга.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси.
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В рабочей группе по безопасности основной стала дискуссия об общем состоянии безопасности в зоне конфликта и соблюдении режима прекращения огня. А гуманитарная подгруппа уделила внимание и вопросам обмена удерживаемыми лицами. Что касается политической подгруппой, то она, по информации Сайдика, продолжила дискуссию по имплементации формулы Штайнмайера, амнистии и модальностям местных выборов.

Говоря об обмене удерживаемыми лицами, спецпредставитель признался, что хотя в данной сфере по всем направлениям работает много людей, результаты прошлого года до сих пор не радуют. "Мы надеемся на лучшие результаты в этом году", - с надеждой резюмировал он.

Следующее заседание контактной группы запланировано на 13 февраля.

В мире экс-СССР Украина Международные организации ОБСЕ Переговоры по урегулированию конфликта на Украине
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