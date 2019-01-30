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30.01.2019 00:29
Рубрика: В мире

США одобрили поставки комплексов ПРО Aegis Ashore Японии

Текст: Александр Ленин

Вашингтон одобрил продажу Японии двух систем ПРО наземного базирования Aegis Ashore общей стоимостью 2,15 миллиарда долларов.

Фото: Lockheed Martin
США разместят в Японии новый радар системы ПРО

Ожидается, что батареи ПРО встанут на боевое дежурство до 2025 года, пишет издание The Diplomat со ссылкой на управление министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности.

"Предлагаемые поставки обеспечат правительству Японии более широкие возможности по борьбе со все более изощренными угрозами, связанными с баллистическими ракетами, и создадут расширенную многоуровневую систему защиты страны", - говорится в документе.

По некоторой информации, официальный Токио планирует разместить системы ПРО наземного базирования Aegis Ashore на севере и юге государства в префектурах Акита и Ямагути.

По оценкам специалистов Минобороны Японии, совокупные расходы на приобретение и развертывание двух батарей Aegis Ashore превысят 4 миллиарда долларов. При этом траты на эксплуатацию и обслуживание комплексов в течение 30 лет обойдутся бюджету примерно в 4,18 миллиарда долларов.

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