США одобрили поставки комплексов ПРО Aegis Ashore Японии

Вашингтон одобрил продажу Японии двух систем ПРО наземного базирования Aegis Ashore общей стоимостью 2,15 миллиарда долларов.

Ожидается, что батареи ПРО встанут на боевое дежурство до 2025 года, пишет издание The Diplomat со ссылкой на управление министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности.

"Предлагаемые поставки обеспечат правительству Японии более широкие возможности по борьбе со все более изощренными угрозами, связанными с баллистическими ракетами, и создадут расширенную многоуровневую систему защиты страны", - говорится в документе.

По некоторой информации, официальный Токио планирует разместить системы ПРО наземного базирования Aegis Ashore на севере и юге государства в префектурах Акита и Ямагути.

По оценкам специалистов Минобороны Японии, совокупные расходы на приобретение и развертывание двух батарей Aegis Ashore превысят 4 миллиарда долларов. При этом траты на эксплуатацию и обслуживание комплексов в течение 30 лет обойдутся бюджету примерно в 4,18 миллиарда долларов.