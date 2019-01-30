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30.01.2019 23:04
Рубрика: Экономика

Льготы стали проще

Текст: Ирина Жандарова
Российская газета - Неделя № 21(7779)
Больше не нужно получать справки об отсутствии долгов для оформления компенсации взносов на капитальный ремонт. Компетентные органы будут получать эти сведения самостоятельно.
Для компенсации взносов на капремонт теперь не надо приносить справки об отсутствии задолженности. Фото: Сергей Михеев Для компенсации взносов на капремонт теперь не надо приносить справки об отсутствии задолженности. Фото: Сергей Михеев
Для компенсации взносов на капремонт теперь не надо приносить справки об отсутствии задолженности. Фото: Сергей Михеев

Раньше получатели выплаты, а в основном это люди пенсионного возраста и инвалиды, ходили сами за бумажными документами, чтобы подтвердить, что все заплатили вовремя.

Фото: Сергей Михеев
Как лучше вести капремонт дома

Право на льготу имеют одиноко проживающие пожилые люди, достигшие 70 лет и 80 лет. Компенсация им предоставляется в размере 50 и 100 процентов соответственно. С 1 января субъекты вправе распространять компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт на собственников квартир, достигших возраста 70 или 80 лет и проживающих в составе семьи из одиноких пенсионеров или пенсионеров, или из пенсионера и инвалида.

Ранее такая же мера была принята для получателей субсидий на оплату ЖКУ.

Экономика ЖКХ
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