Больше не нужно получать справки об отсутствии долгов для оформления компенсации взносов на капитальный ремонт. Компетентные органы будут получать эти сведения самостоятельно.
Раньше получатели выплаты, а в основном это люди пенсионного возраста и инвалиды, ходили сами за бумажными документами, чтобы подтвердить, что все заплатили вовремя.
Право на льготу имеют одиноко проживающие пожилые люди, достигшие 70 лет и 80 лет. Компенсация им предоставляется в размере 50 и 100 процентов соответственно. С 1 января субъекты вправе распространять компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт на собственников квартир, достигших возраста 70 или 80 лет и проживающих в составе семьи из одиноких пенсионеров или пенсионеров, или из пенсионера и инвалида.
Ранее такая же мера была принята для получателей субсидий на оплату ЖКУ.