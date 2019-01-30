Сурки в Московском зоопарке проспят День сурка

Сурки в столичном зоосаде не проснутся в День сурка, который традиционно отмечается 2 февраля, сообщила "РГ" пресс-служба зоопарка.

Многие верят, что в День сурка можно определить, ждать ли раннюю весну или нет. Эта канадско-американская примета родилась не случайно. Зверьки действительно чувствуют приближение тепла, и когда весна уже где-то неподалеку, они поднимают свои мордашки из норок. Только вот к суркам Московского зоопарка Арчи и Нагайне эта примета вряд ли применима.

Зоологи объяснили, что российские и американские сурки спят по-разному. Дело не только в климате, но и в видовой разнице. В Канаде и США второго февраля все наблюдают за лесным сурком, который уже вполне может показаться из норки, а москвичи ждут появления байбака - степного сурка. У последнего и сон покрепче, и в мороз вылезать он уж точно не будет.

"На данный момент наши сурки Арчи и Нагайна мирно спят в своей норке. В этом году они впали в спячку еще в октябре", - рассказали "РГ" в пресс-службе зоопарка.

Проснутся они не раньше середины марта, говорят зоологи. Это для них совершенно нормально - иногда они выходят из спячки даже в апреле.