Трещина образовалась в разгонном блоке "Фрегат" на космодроме Куру

В конструкции разгонного блока "Фрегат", который должен вывести на орбиту тестовые спутники британской системы OneWeb, появилась трещина. Разошелся шов трубопровода подачи гелия в топливные баки разгонного блока.

Микроотверстие могло образоваться вследствие длительной транспортировки "разгонника" на космодром во французской Гвиане.

В настоящее время на космодроме работают специалисты НПО им. Лавочкина над устранением данного дефекта, передает РИА Новости. Запуск спутников может быть сдвинут с конца февраля на март, так как разгонный блок, вероятно, придется отправлять в Россию. Сварочные работы если и можно провести на месте, то только слив топливо.

На космодроме Куру есть запасной разгонный блок, однако он не оборудован видеокамерами как этого требовала компания-заказчик.