Университеты предлагают взрослым бесплатные курсы переобучения

Знакомьтесь: Олег Ястребов, 37 лет, доктор юридических и экономических наук, директор Юридического института РУДН. В этом году поступил на первый курс вечернего бакалавриата (!) Института иностранных языков этого же университета. Зачем? Язык нужен для успешной карьеры. А бакалавриат выбрал потому, что "учеба со студентами дисциплинирует больше, чем индивидуальные занятия".

Олегу Ястребову (в центре фото) - 37 лет, он - доктор наук и в этом году стал студентом первого курса. Фото: Александр Корольков

Понятно, что ходит студент Ястребов не на все лекции и семинары, часть дисциплин ему перезачли. Он в свое время заканчивал юридический факультет, а на всех гуманитарных специальностях есть общие предметы. Например, история, философия, русский язык... Учится студент Ястребов, разумеется, платно. Для того, кто уже имеет одно высшее образование, второе можно получить только за деньги.

Таких, как он, пока немного. Десятилетиями у нас считалось: один раз выучился чему-то - и достаточно.

"Постоянное обновление знаний и непрерывное обучение сегодня - необходимость. Однажды полученного образования больше не хватит на всю жизнь. Уже сейчас для многих профессий требуется не просто компьютерная грамотность, а профессиональная: инженеру нужна программа AutoCAD для трехмерного моделирования, агроному - программа анализа дистанционного зондирования земли из космоса, врачу - специальная медпрограмма для диагностики", - рассказывает ректор РУДН Владимир Филиппов.

Строго говоря, второе высшее образование - не самый популярный сегодня формат получения новых знаний - дорого и долго. А вот магистратура, программы дополнительного профобразования - другое дело. В странах Организации экономического сотрудничества непрерывным образованием охвачено более 50 процентов населения, в развитых странах типа Швеции - более 60, у нас показатель - меньше 20. Для чего надо учиться? Прежде всего для того, чтобы повысить квалификацию по современным технологиям или получить новую профессию.

16 часов на курсах - и можно найти новую работу. Выбор большой: каждый год - 700-800 программ

"Магистратура - одно из направлений непрерывного образования. Вы можете прийти в магистратуру через 2-3 года после бакалавриата. Возьмите компьютерщиков. Ребята после 3-4 курсов уже готовы работать, их разбирают компании, а потом они понимают, что им не хватает каких-то знаний, и приходят в близкую магистратуру. Например, на информационную безопасность. Можно поступать в магистратуру и в 30, и в 35 лет. Но магистратура - это все-таки уровень высшего образования, обязательные требования, а вот получить другую квалификацию или даже профессию на программах допобразования можно за меньший срок. Я считаю, что у взрослых должно быть больше возможностей получить новые компетенции в рамках допобразования", - уверен Владимир Филиппов.

В РУДН разработано 2200 программ допобразования, в том числе - дистанционные. В год работает 700-800.

"Это нормально, - уточняет ректор, - на одну программу набрали в этом году, на другую, если много запишется, наберем группу в следующем".

Важно, что вуз в принципе готов к обучению и переобучению взрослых. Какие-то курсы длятся 16 часов, а какие-то - полтора года. Большинство программ - 72 часа, но это не значит, что вы все это время будете приходить на занятия в вуз. Примерно половина времени - самостоятельная работа.

Средняя цена программ разная - от 9 до 85 тысяч рублей, но есть и бесплатные курсы, и занятия, которые обойдутся в три сотни тысяч рублей. Допустим, программа "остеопатия" для медиков. К слову, в год от программ допобразования вуз получает полтора миллиарда рублей. А на кафедрах есть специальные должности доцентов-организаторов, которые, в частности, занимаются программами допобразования.

Примерно 15 процентов программ в РУДН позволяют сменить профессию. Как правило, речь идет об инженерах, которые хотят работать менеджерами, управленцами или получить профессии, связанные с юридическими знаниями. По мнению экспертов, в самом ближайшем будущем много программ дополнительного образования станут дистанционными. Но очная часть для проверки знаний все же останется.

К сожалению, 90 процентов других университетов не имеют даже пяти сотен программ. Причин много: отраслевая специфика вузов, слабые преподаватели. И главное, потенциальные слушатели должны осознать, что нужны новые знания.

В одном из западных журналов еще 20 лет назад была напечатана карикатура: старушка стоит у автомата и жалуется: "90 лет прожила без всяких пинов-спинов и еще проживу!" Ей прохожий отвечает: "Хочешь получить пенсию - выучи PIN!". Теперь такое время пришло и в Россию.

Вопрос-ответ

По мнению экспертов, к жизни в цифровой экономике готова только молодежь от 14 до 25 лет. Остальным уже надо доучиваться. Вузы готовы этим заняться?



Владимир Филиппов: Проблема в том, что сами вузы и старшее поколение преподавателей не готовы жить в цифровом обществе. Большинство преподавателей - старше 40 лет, и они не могут учить компьютерной грамотности. Более того, они скоро не смогут учить и студентов, потому что содержание образования в школе должно и будет меняться. Из школы приходит цифровое поколение, которое с младенчества владеет компьютерами. Нас с детства учили: запоминай то и это, умножай в уме числа до 30, а сейчас школьник спрашивает у поисковика и получает ответ. Значит, школа должна давать фундаментальные знания, которые не потеряют ценности в цифровом обществе. Какие? Вот важнейший вопрос. Вузы тоже будут работать иначе. Педагоги в высшей школе как привыкли? Смотрят на студента: правильно или неправильно он ответил. Они заранее знают ответ и многовариантности не допускают. Сегодня это не работает.

Компьютерным ликбезом для старшего поколения могли бы заняться студенты во второй половине дня на территории университетов. Но нужен стимул и вузам, и потенциальным слушателям, и работодателям, которые должны быть заинтересованы в повышении квалификации своих сотрудников. Например, в обмен на налоговые льготы. Надо чуть-чуть опережать события, предложений на повышение квалификации должно быть больше спроса. Вы остались без работы? Вузы при поддержке государства предлагают вам сто программ на выбор. Вы решаете: "Это я не потяну, нужно медицинское образование, а вот психологию или педагогический менеджмент - пожалуй"… И никто не отменял промоушн: рекламировать надо не только зубную пасту, но и необходимость учиться и переучиваться.

Кстати

Стимул - палка для битья скота у пастухов в Древней Греции.

Между тем

Бесплатные курсы для взрослых в РУДН

- Продвижение в интернете.

- Россия в глобальной политике.

- Русский язык - да.

- Русский язык и музыка для дошкольников.

- Знай свои права.

- Школа любознательных родителей.

- Школа стресс-менеджмента.

- Презентация и публичные выступления. Международная специфика.

Программы допобразования в РУДН

- Как открыть салон красоты "с нуля".

- Этнические оздоровительные практики.

- Референт со знанием иностранных языков.

- Педагогический менеджмент.

- Креативная педагогика.

- Event-менеджмент в школе.

- Дизайн интерьера.

- Организация государственной и муниципальной службы.