В центре России начали таять сугробы

В центральных регионах европейской части России начали таять сугробы, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Потоки южных ветров еще вчера изменили характер погоды на европейской территории. В ближайшее время потепление продолжится.

Сегодня во второй половине дня под влиянием атмосферного фронта в Москве и Подмосковье начнется мокрый снег. Местами ожидается его налипание на проводах и деревьях, гололед. Осадки сохранятся и в ближайшую ночь, а температура воздуха в Москве составит 0-минус 2 градуса.

В последний январский день осадки прекратятся, а температура в столичном регионе повысится до плюс 3 градусов. Такая температура очень близка к абсолютному максимуму, который отмечался в 2016 году и составил плюс 3,9 градуса.

Февраль в центре страны также начнется с аномального тепла, отклонение от нормы составит до плюс 8 градусов. Однако без осадков не обойдется, возможен снег вперемешку с дождем. С 1 по 3 февраля днем в столичном регионе до плюс 1 градуса, а по ночам будет подмораживать, поэтому на дорогах возможно образование гололеда. 4 февраля, по расчетам синоптиков, днем до плюс 2 градусов, а 5 февраля - до плюс 3 градусов.

- При такой погоде начинается уплотнение снежного покрова. Процесс, характерный для начала весны, - уточнила Людмила Паршина.

По ее словам, снег уже начал таять, но это не означает, что скоро от него не останется и следа. Высота снежного покрова в Москве довольно высокая - до 50 сантиметров. К тому же, сейчас всего лишь оттепель. Это не означает, что в регион пришла ранняя весна. По долгосрочному прогнозу Гидрометцентра, жителям центра не стоит рассчитывать на теплую весну. В феврале и марте погода будет очень переменчивой - периоды оттепели будут сменяться похолоданием.