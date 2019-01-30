В Германии трех беженцев заподозрили в подготовке теракта

Полиция ФРГ задержала трех мужчин, которые подозреваются в подготовке террористического акта. Информацию об этом обнародовала Генеральная прокуратура страны.

Речь идет о беженцах из Ирака, в Германии они находятся с осени 2015 года. По версии обвинения, мужчины в интернете нашли инструкцию по изготовлению бомбы, а также закупили фейерверки для пороха. Также они заказали через некое лицо в Великобритании взрыватель, но посылку перехватили британские правоохранители, передает ТАСС.

По данным следствия, теракт находился на ранней стадии подготовки. Конкретной цели беженцы выбрать не успели. О их возможной принадлежности к какой-либо из террористических организаций сведений нет.

В среду суд примет решение об аресте иракцев.