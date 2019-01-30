Новости

Путин: Нам не безразлично, как будет сформирован парламент в Молдове 17:35
Под Ярославлем возбуждено дело об опасном для глаз квесте 17:31
По роману про советских пионеров-вампиров "Пищеблок" снимут сериал 17:25
В администрации Балашихи прошли обыски 17:23
Видео: В Ленинградском зоопарке показали кормление тигра Амадея 17:22
В Петербурге арестовали женщину за доведение сына до голодной смерти 17:19
Объявлен конкурс на премию Союзного государства в области науки и техники 17:17
Hyundai i30 N "взорвет" российский сегмент "заряженных" хэтчбеков 17:10
Оззи Осборн признался, что тяжело болен 17:00
Видео: Сотрудники ФСБ осмотрели машину задержанного сенатора Арашукова 16:56
В Германии трех беженцев заподозрили в подготовке теракта 16:47
На Дону эвакуированы свыше 20 тысяч школьников 16:46
Видео: Ивана Урганта сбил внедорожник в США 16:45
Ракицкий объяснил решение перейти в "Зенит" 16:44
В Иране показали новейшие образцы ударных беспилотников и ракеты 16:40
Минфин разместил в среду ОФЗ на 25 млрд рублей 16:32
По делу братьев Магомедовых проходят 16 человек, 6 из них - в розыске 16:06
В Совфеде сочли убедительными обвинения в адрес Арашукова 16:03
10 фактов о самой дорогой Lada - Vesta Sport 16:00
Из-за аварии на водоводе затопило центр Оренбурга 15:57
На Дальнем Востоке создали сорбент для очистки воды от радиации 15:55
Три самолета США провели разведку у берегов Крыма 15:51
Рекордная за 62 года жара пришла в Аргентину 15:47
Во Владимирской области вспыхнула школа 15:39
Ученые обнаружили неожиданную опасность кошек 15:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
30.01.2019 16:47
Рубрика: В мире

В Германии трех беженцев заподозрили в подготовке теракта

Полиция ФРГ задержала трех мужчин, которые подозреваются в подготовке террористического акта. Информацию об этом обнародовала Генеральная прокуратура страны.

Фото: WESMINCOM Armed Forces of the Philippines Via AP
Путин выразил соболезнования в связи с терактом на Филиппинах

Речь идет о беженцах из Ирака, в Германии они находятся с осени 2015 года. По версии обвинения, мужчины в интернете нашли инструкцию по изготовлению бомбы, а также закупили фейерверки для пороха. Также они заказали через некое лицо в Великобритании взрыватель, но посылку перехватили британские правоохранители, передает ТАСС.

По данным следствия, теракт находился на ранней стадии подготовки. Конкретной цели беженцы выбрать не успели. О их возможной принадлежности к какой-либо из террористических организаций сведений нет.

В среду суд примет решение об аресте иракцев.

В мире Европа Германия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали новую волну сообщений о "минировании"
После пропажи капитана "Норда" на Украине завели дело об убийстве
Рябков: РФ изучит информацию о "тайном" предложении Москвы Пхеньяну
Хабиб Нурмагомедов больше не будет выступать в Неваде
СК опубликовал видео допроса снятого в Сочи с рейса авиадебошира