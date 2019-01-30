В Госдуме назвали ориентиры молодежной политики в РФ

Как власти выстраивать отношения с молодежью? Какие ориентиры нужны для подрастающего поколения и где находится грань между ответственностью и свободой? Ответы на эти вопросы искали участники седьмых Рождественских парламентских встреч.

В дискуссии о роли молодого поколения приняли участие парламентарии, представители духовенства и, конечно, самой молодежи. На площадке нижней палаты состоялся ряд "круглых столов", а также открылись выставки.

Своим видением роли молодежи в обществе на открытии рождественских встреч в Госдуме поделился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Молодое поколение остро реагирует на проявления несправедливости в общественной жизни, напомнил он. Такими настроениями, по его словам, пользуются те, кто хочет извлечь из этого выгоду. В результате подобных манипуляций "юношеский максимализм и активность используется в деструктивных целях", отметил глава Русской православной церкви.

Как это предотвратить? Для диалога с подрастающим поколением непродуктивно использовать нравоучительный тон, уверен патриарх. Он выразил уверенность, что подрастающему поколению необходимо дать возможность оказывать влияние на актуальные процессы в стране. Надо выстроить более эффективные социальные лифты.

"Многие люди желают видеть в Госдуме орган власти, отстаивающий принцип общественной справедливости в рамках законотворческой деятельности", - подчеркнул патриарх. Он подробно остановился на ряде назревших, по мнению Церкви, решений. В связи с остротой демографической проблемы, необходим особый правовой статус для многодетных семей, заявил глава РПЦ, призвав к скорейшему принятию закона на эту тему. Уделил он внимание и теме абортов - за них не должны платить налогоплательщики, подчеркнул он.

Кроме того, предстоятель РПЦ поддержал законодательные инициативы, касающиеся льгот по выходу на пенсию для женщин, которые родили трех и более детей. "Полагаю, что это справедливо, ибо воспитание ребенка требует большого личного подвига от его родителей", - заявил он. И, напротив, выступил против инициатив разрешить рекламу алкоголя.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин продолжил тему взаимодействия молодежи и государства. Он призвал к диалогу с молодыми россиянами на равных, согласившись с тезисом главы РПЦ о недопустимости менторского тона. Важно, по словам спикера, поддерживать стремления молодежи к переменам и экспериментам, создавая условия для самореализации.

"Взгляд сверху" и пренебрежительное отношение из сферы "молодо-зелено" - ошибочный подход, уверен Володин. Ведь именно от идей, энергии молодежи, ее желания добиваться поставленных целей во многом зависит будущее нашей страны, подчеркнул он.

Многие молодые люди по велению сердца оказывают помощь тем, кто в ней нуждается, напомнил спикер. И этот выбор молодежи следует поддержать и сделать примером для других, причем "без менторства и назидания", заявил Володин.

Свои рекомендации в сфере молодежной политики дали и главы фракций. В частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский говорил о том, что нельзя закрывать и замалчивать проблемные темы в разговоре с молодежью. "Мы можем их в чем-то остановить, но палочной дисциплины быть не должно, - уверен он. - Молодым нужен свободный полет".

"Запреты - это не метод взаимодействия, это - крайняя мера", - поддержал эту линию глава думских "единороссов" Сергей Неверов. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов также говорил о том, что с молодыми россиянами надо общаться на "языке правды". Парламентарий призвал принять закон о молодежной политике. Это даст сигнал подрастающему поколению, что государство нуждается в молодых людях и понимает, что будущее страны принадлежит им, заявил он.