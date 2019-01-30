В Госдуме разработали проект о регулировании использования беспилотников

Новости

Суперсовременная детская больница открыта в Черкесске 12:55
В самолете Воронеж-Сочи пошел "дождь" 12:50
В Кремле не стали комментировать арест сенатора Арашукова 12:49
Skoda рассекретила маленький кроссовер Kamiq 12:38
Системы ударного беспилотника "Охотник" испытают на Су-57 12:36
СК начал проверку после массовой драки детей на физкультуре 12:32
Пользователи Android пострадали от кибератак 12:30
"Единая Россия" приостановила членство в партии сенатора Арашукова 12:29
В Калининграде СК выяснит причину смерти крановщика на стройплощадке 12:22
ОКР поддержал заявку Казани на проведение Европейских игр-2023 12:18
Жители Липецка оценили комфорт белорусских автобусов 12:12
В ДТП под Курском один человек погиб и трое ранены 12:09
Президент Киргизии обвинил оппозицию в попытке сорвать саммит ШОС 12:09
В оросительном канале Махачкалы найдено тело младенца 12:09
Самая дорогая Lada в истории: озвучены цены на Vesta Sport 12:08
В челябинской колонии осужденный зашил себе рот 12:03
Курильский "вулкан в вулкане" сфотографировали с борта МКС 11:58
Боевая мощь "Терминатора" вырастет на порядок 11:57
В школах юга России началась эвакуация из-за сообщений о минировании 11:50
Лавров гарантировал помощь Ираку в борьбе с терроризмом 11:45
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум 11:40
Ученые нашли самое глубокое дальневосточное озеро 11:40
На Урале создадут систему для анализа уровня стресса спасателей 11:35
Вертолеты Балтфлота уничтожили подлодку условного противника 11:35
Лесоводы Беларуси целый год заботятся, чтобы в лесу родилась елочка 11:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
30.01.2019 12:45
Рубрика: Власть

В Госдуме разработали проект о регулировании использования беспилотников

Текст: Татьяна Замахина
Полиция должна получить право сбивать беспилотники, пролетающие над митингами. Такова суть законопроекта, который разработан в Госдуме.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Проект разработала группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Если законопроект будет принят, полиция сможет сбивать дроны, коптеры и подобные устройства, запущенные над местом проведения публичного мероприятия и прилегающей к нему территории. Пресекать несанкционированный полет разрешается, в том числе, "посредством уничтожения и повреждения таких судов, подавления или преобразования сигналов дистанционного управления ими".

О необходимости принятия таких мер правоохранители должны будут уведомить Росавиацию и организаторов митинга.

Принятие законопроекта необходимо для защиты жизни и здоровья граждан, в антитеррористических целях, считают авторы.

Как напомнил Пискарев, массовое использование беспилотников стало возможным совсем недавно, и пока не урегулированы вопросы, в первую очередь, касающиеся безопасности их применения, защиты жизни и здоровья граждан.

Фото: Getty Images
Для охраны воздушных границ будут использованы боевые беспилотники

Новых ограничений законопроект не вводит, ведь Воздушный кодекс РФ уже предписывает оповещать соответствующие органы о полетах беспилотников весом более 250 грамм.

"Человек, который просто купил в интернете дрон и решил запустить его на улице без соответствующего разрешения, уже нарушает закон", - напомнил парламентарий, добавив, что за это предусмотрен административный штраф.

Он также отметил, что за последние годы число нарушений закона с использованием беспилотников выросло вдвое. Дроны даже приближались к авиационной технике во время военных парадов и их репетиций.

"Так было в Екатеринбурге и в Хабаровске, и лишь мастерство летчиков позволило избежать столкновения и самых трагических последствий", - отметил Пискарев.

Он также рассказал о случае, имевшем место в 2016 году: тогда из-за низко летящего дрона чуть было не пострадали школьники, приехавшие на экскурсию на Куликово поле.

Таким образом, стражи порядка должны иметь все необходимые полномочия, чтобы обеспечить безопасность граждан, подчеркнул глава комитета.

При подготовке законопроекта авторы использовали опыт регулирования полетов беспилотных воздушных судов в США, Канаде, Китае, странах Евросоюза.

Власть Безопасность Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Рябков: РФ изучит информацию о "тайном" предложении Москвы Пхеньяну
СК опубликовал видео допроса снятого в Сочи с рейса авиадебошира
Верховный суд Венесуэлы запретил главе оппозиции покидать страну
Афон отказался участвовать в "интронизации" главы ПЦУ
Британские депутаты не согласились на отсрочку Brexit