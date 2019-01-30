В Госдуме разработали проект о регулировании использования беспилотников

Полиция должна получить право сбивать беспилотники, пролетающие над митингами. Такова суть законопроекта, который разработан в Госдуме.

Проект разработала группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Если законопроект будет принят, полиция сможет сбивать дроны, коптеры и подобные устройства, запущенные над местом проведения публичного мероприятия и прилегающей к нему территории. Пресекать несанкционированный полет разрешается, в том числе, "посредством уничтожения и повреждения таких судов, подавления или преобразования сигналов дистанционного управления ими".

О необходимости принятия таких мер правоохранители должны будут уведомить Росавиацию и организаторов митинга.

Принятие законопроекта необходимо для защиты жизни и здоровья граждан, в антитеррористических целях, считают авторы.

Как напомнил Пискарев, массовое использование беспилотников стало возможным совсем недавно, и пока не урегулированы вопросы, в первую очередь, касающиеся безопасности их применения, защиты жизни и здоровья граждан.

Новых ограничений законопроект не вводит, ведь Воздушный кодекс РФ уже предписывает оповещать соответствующие органы о полетах беспилотников весом более 250 грамм.

"Человек, который просто купил в интернете дрон и решил запустить его на улице без соответствующего разрешения, уже нарушает закон", - напомнил парламентарий, добавив, что за это предусмотрен административный штраф.

Он также отметил, что за последние годы число нарушений закона с использованием беспилотников выросло вдвое. Дроны даже приближались к авиационной технике во время военных парадов и их репетиций.

"Так было в Екатеринбурге и в Хабаровске, и лишь мастерство летчиков позволило избежать столкновения и самых трагических последствий", - отметил Пискарев.

Он также рассказал о случае, имевшем место в 2016 году: тогда из-за низко летящего дрона чуть было не пострадали школьники, приехавшие на экскурсию на Куликово поле.

Таким образом, стражи порядка должны иметь все необходимые полномочия, чтобы обеспечить безопасность граждан, подчеркнул глава комитета.

При подготовке законопроекта авторы использовали опыт регулирования полетов беспилотных воздушных судов в США, Канаде, Китае, странах Евросоюза.