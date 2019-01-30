В Японии началось извержение вулкана Кутиноэрабу

В Японии произошло извержение вулкана Кутиноэрабу, который территориально находится в префектуре Кагосима на юго-западе страны. Объявлен третий уровень опасности.

Как передает телерадиокомпания NHK, специалисты зафиксировали вулканическую активность 29 января в 17:13 по местному времени. Клубы дыма поднялись на высоту около 4 тысяч метров. Пепел и камни разлетелись на расстояние 600 метров к югу и западу от кратера вулкана.

Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

Напомним, что 17 января местные власти уже проводили эвакуацию жителей с острова Кутиноэрабу. Причиной предпринятых мер стало извержение одноименного вулкана.