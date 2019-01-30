В Иране показали новейшие образцы ударных беспилотников и ракеты

Вооруженные силы Ирана на выставке, приуроченной наступающей 11 февраля 40-й годовщине исламской революции в стране, продемонстрировали в Тегеране последние достижения отечественного ВПК.

Среди экспонатов, которые привлекли внимание общественности и специалистов, - новейшие иранские боевые дроны и ракеты, сообщил телеканал Press TV. На выставке впервые был представлен новейший отечественный БПЛА Kaman-12. Аппарат способен летать со скоростью 200 километров в час на протяжении 10 часов. Он весит 450 килограмм и может нести 100 килограммов полезной нагрузки.

Другой новинкой экспозиции стал беспилотник Shahed-171, летающий на расстояние до 2 тысяч километров в течение 24 часов. Для этого аппарату требуется лишь одна дозаправка топливом. БПЛА предназначен для ведения разведки и нанесения ударов по противнику с использованием "умных" бомб и ракет.

Кроме того, посетители смогли увидеть иранский аналог американского беспилотника RQ-170 и отечественный БПЛА Saeqeh-2, который уже успешно применялся иранскими военными для нанесения ударов по террористам на территории Сирии.

Также на выставке широкой общественности были продемонстрированы современная ракета иранского производства Akhgar, которой оснащаются беспилотники, а также ракета Qassed-3, размещаемая на истребителях ВВС Ирана.