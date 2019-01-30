В кабинете мэра Риги провели обыски

По его данным, в обысках принимали участие сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, которые вынесли из помещения компьютер и какие-то документы. Секретарь юридического управления Рижской думы Янис Лиепиньш, сопровождавший представителей антикоррупционного ведомства от комментариев отказался, перенаправив все вопросы журналистов руководству думы.

Также сообщается, что обыски прошли и в доме Ушакова. Как рассказал один из лидеров Социал-демократической партии "Согласие" Янис Урбановч, связаться с мэром Риги пока не удалось. Пресс-служба Рижской думы также не в курсе его местоположения.

Чем вызван интерес правоохранителей, неизвестно. Местные журналисты предполагают, что это может быть последствием скандала, связанного с уголовным делом о взяточничестве и легализации незаконно полученных средств, в котором были замешаны несколько должностных лиц Рижской думы.

Между тем бывший депутат Рижской думы и лидер Русского Движения Латвии Руслан Панкратов написал на свое странице в Facebook, что уже Ушаков задержан сотрудниками антикоррупционного бюро, и в настоящее время его везут в следственный изолятор.