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30.01.2019 19:46
Рубрика: Общество

Пол-цирка

В последней коллекции Dior couture акцент сделали на бесполые существа
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(7778)
Парижский показ высокой моды сезона осень - зима 2019 года завершился, а во французской столице до сих пор обсуждают коллекцию, которую показала нынешний креативный директор знаменитого модельного дома "Диор" Мария Грация Кьюри.
Главным персонажем шоу, походившего больше на представление шапито, нежели на показ высокой моды, был выбран клоун как "существо андрогинное, бесполое". Фото: Reuters Главным персонажем шоу, походившего больше на представление шапито, нежели на показ высокой моды, был выбран клоун как "существо андрогинное, бесполое". Фото: Reuters
Главным персонажем шоу, походившего больше на представление шапито, нежели на показ высокой моды, был выбран клоун как "существо андрогинное, бесполое". Фото: Reuters

Итальянка, кстати, первая женщина в истории этого дома, получившая столь значимый в мире моды пост. Тогда, в 2016 году, она произвела фурор, выпустив футболку с надписью We should all be feminists ("Мы все обязательно будем феминистами"). Футболки раскупались богемной публикой как горячие пирожки, несмотря на их цену - 500 евро, а при перепродаже на специализированных сайтах и выше.

Фото: depositphotos.com
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На этот раз наследница легендарного Кристиана Диора, его последователей - великого Ива Сен-Лорана и эпатажного Джона Гальяно - устроила в парке музея Родена самый настоящий цирк-шапито. В качестве главного персонажа избрала, естественно, клоуна, как "существо андрогинное, бесполое". По мнению Марии Грации, что изложено в концепции коллекции, оно является своего рода "символом современного гендерного равенства". При этом главными становятся не красота, не происхождение или гендерная принадлежность, а "смелость и техника исполнения". Сразу отметим, того и другого в творениях Кьюри предостаточно.

Устроенное, как парад-алле, шоу соответствовало задумке дизайнера. Юные манекенщицы, призванные обеспечить реализацию поставленной задачи, демонстрировали модели, принадлежность которых сложно было бы отнести к тому или иному полу. Сами девушки щеголяли в шлемах наподобие тех, что в 30-е годы прошлого века носили пилоты. Они плотно облегали голову и, таким образом, полностью скрывали их волосы, действительно создавая впечатление непонятной половой принадлежности. Да и сама мадам Кьюри в одном из интервью высказалась вполне определенно: "Я сделала это преднамеренно, чтобы было не понять, девушка это или юноша, женщина или мужчина".

Надо сказать, что гендерная размытость давно уже пробивает себе дорогу во многих странах Европы. Что касается мира моды, то он лишь еще одно тому подтверждение. Теория, в соответствии с которой следует поставить крест на заложенных природой различиях между мужчиной и женщиной, то тут, то там приносит свои странные плоды.

Юные манекенщицы демонстрировали модели, принадлежность которых сложно было бы отнести к тому или иному полу

Так, в детском саду "Эгалия", что в шведской столице Стокгольме, в свое время была введена система воспитания, основанная на том, чтобы мальчики и девочки в возрасте до шести лет не ассоциировали себя с определенным полом. Для этого там отказались от местоимений "он" и "она", заменив их другим - hen, которое можно перевести на русский как "оно". Что касается сказок, то вместо них юным шведам читают историю о двух самцах-жирафах, которые очень переживали, что не могут завести ребенка. Правда, у сказочки счастливый конец: они находят яйцо крокодила и "усыновляют" его. В ряде стран, таких как США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, понятие "третий пол" ("оно") закреплено на официальном уровне. Прошлым летом компанию им составила Германия, где при заключении брака теперь помимо женского и мужского полов введена специальная графа для лиц, которые не могут (или не хотят) определить свою гендерную принадлежность.

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