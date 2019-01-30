Правительство создает условия, чтобы в России повышалось качество продуктов питания. Для начала внесут изменения в законодательство. Прежде всего будут закреплены сами понятия "качество пищевой продукции", "пищевая ценность продукции", а у фальсификаторов начнут изымать техническое оборудование.

Законопроект об усилении ответственности недобросовестных производителей еды уже готовится и скоро будет внесен в правительство, сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Алексея Гордеева, курирующего АПК. Кроме того, самые необходимые продукты питания производители начнут обогащать витаминами и микроэлементами, например, йодировать соль или обогащать молоко витаминами A и D. Перечь таких продуктов по поручению Гордеева определит научное сообщество.

Тем временем в России начали расти цены. Первым отличилось зерно. Внутренние цены толкает вверх мировой рынок, где сейчас за тонну российского зерна в среднем дают 244 доллара. Есть прогнозы, что к концу этого сезона (к июлю 2019 года) цены вырастут в среднем до 300 долларов за тонну, так как уменьшаются запасы.

Вслед за зерном повышается также стоимость муки и кормов. Получается, в конечном итоге могут подрасти цены и на конечные продукты - мясо, молоко, хлеб. Для стабилизации ситуации с 22 января 2019 года возобновились продажи зерна из интервенционного фонда - это запасы, которые формирует государство.

"Спрос большой. В основном это связано с тем, что коммерческие владельцы зерна придерживают товар на фоне роста цен, рассчитывая продать его на пике. Наблюдается нехватка предложения по текущему спросу", - рассказал журналистам президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Но вряд ли сама по себе эта мера поможет в целом снизить цены на зерно на внутреннем рынке, уточнил он.

На стоимость также влияют запасы зерна, а оно уплывает за границу. Зато растет выручка производителей. По отношению к показателям прошлого сезона она уже увеличилась на 25 процентов. В конечном итоге это позволит увеличить инвестиции в отрасль под будущий урожай, сказал Злочевский.

А что касается стоимости продуктов питания, то на нее гораздо больше, чем зерно, влияют другие издержки - оплата перевозок, коммунальных услуг, выплата налогов. Например, те же хлебопеки, скорее, испытывают проблемы из-за повышения издержек при одновременном снижении спроса на хлеб, а не из-за роста цен на муку вслед за зерном, отметил представитель зернового сектора. В минсельхозе с такой оценкой согласны. Доля затрат на муку в конечной стоимости хлеба составляет около 20 процентов. Да и рост цен на хлеб пока не превышает общую инфляцию, отмечают в ведомстве.

Должны скорректироваться и уже выросшие цены на курятину. В 2019 году ожидается восстановление производства мяса птицы, рассчитывают в минсельхозе. В результате ситуация на продовольственном рынке должна быть стабильной.

Правда, прогнозы ведомства относительно будущего урожая скромнее, чем у экспертов, - на уровне 110 миллионов тонн, а не 120 миллионов. Но и это немало. Вывезти за рубеж планируется 42 миллиона тонн. Планируется расширять экспорт товаров с глубокой степенью переработки. А бороться с конкурентами за счет повышения качества поставляемого сырья и готовой продукции.