В России начинается подготовка к развертыванию сетей 5G

Главной проблемой для развертывания сетей 5G в России и во всем мире является дефицит радиочастот.

Как его решить, обсуждали на "круглом столе" с участием российских операторов и международных экспертов. Вице-премьер Максим Акимов предложил создать национальный комитет для развития 5G, основной задачей которого должно быть высвобождение необходимого для связи нового поколения радиочастотного ресурса.

Частоты являются стратегическим ресурсом, и часть их находится в ведении военных. И здесь должна идти речь о конверсии части спектра. Наиболее привлекательный для сетей 5G - диапазон 3,4-3,8 ГГц, но он занят другими пользователями, в том числе военными. И вопросы высвобождения частот должны решать на уровне выше вице-премьера, объяснил свою инициативу по созданию национального комитета Акимов.

Расчистка спектра - важный структурный вызов для решения задач не только в отрасли связи, считает вице-премьер. По его предварительным оценкам, затраты на расчистку частотного спектра для сетей 5G могут составить десятки миллиардов рублей. В федеральном бюджете запланированы средства на частотную конверсию.

Процесс высвобождения частот небыстрый. И надо начинать строить сети там, где есть возможность. Есть три пути распределения свободного частного ресурса: конкурс, создание государственного инфраструктурного оператора и консорциума операторов связи, которые будут совместно строить и использовать частотный ресурс, сказал глава минкомсвязи Константин Носков.

Первый путь для нас неприемлем, считает министр, так как все частоты, выставленные на конкурс, заберет один оператор, "и мы потеряем рынок, который у нас есть", предупреждает министр. Сейчас у нас конкуренция четырех операторов связи, которые обеспечивают качественные услуги по доступным тарифам, пояснил министр.

Вариант с госоператором тоже имеет минусы, и поэтому минкомсвязи считает самым приемлемым вариантом создание консорциума. В ближайшие два-три месяца необходимо решить, каким будет консорциум: либо обладателем инфраструктуры, либо правами на частоты, сказал Акимов. По мнению замглавы минкомсвязи Олега Иванова, консорциум должен быть единым поставщиком услуг связи, что позволит сетям 5G динамично развиваться в России и в этом году запустить пилотную зону сетей нового поколения.

При этом не надо забывать, что в рамках проекта необходимо провести существенные и масштабные исследования и выяснить, какая плотность размещения радиоэлектронных средств, особенно передающих в верхних диапазонах частот, не влияет на медицинские показатели населения, сказал Иванов. Значительная часть россиян с опасением относится к различного рода аппаратам, передающим радиосигнал. По мнению Иванова, с развитием 5G тянуть не стоит.

К 2025 году каждое седьмое устройство в мире будет использовать 5G, прогнозирует глава Groupe Special Mobile Association (международная ассоциация операторов мобильной связи) Матс Гранрид.

Именно сети нового поколения в сочетании с искусственным интеллектом, интернетом вещей станут основой для коллективного интеллекта, который изменит стиль существования всего общества. Через несколько лет в магазине нельзя будет найти вещи, которые не подключены к "коллективности". Все они будут генерировать данные и передавать их через мобильные сети. По подсчетам Матса Гранрида, трафик в мобильных сетях утраивается каждые четыре года, растет и выручка операторов.

С началом построения сетей 5G к 2020 году доходы мобильных компаний вырастут до 500 миллиардов долларов. И в лидерах здесь Китай, так как он не строит бизнес-модели, а строит сети, уже борется за трафик. К 2025 году на долю китайских операторов придется 1,3 миллиарда подключений, это 14 процентов от всех подключений сотовых устройств в мире. С ним пытаются соревноваться США и Япония, сказал он. Европа пошла по другому пути. Она занимается выработкой стандартов регуляторной 5G. Свои рекомендации вырабатывает и ассоциация. Она их представит в феврале на Mobile World Congress, пообещал Гранрид.