В России появится федеральная программа "Сельский учитель"

Новости

По делу Арашуковых задержаны уже четыре человека 20:30
Гомофобы облили отбеливателем актера из фильма "Чужой: Завет" 20:25
В Астрахани двое чиновников задержаны при получении взяток 20:24
Замминистра культуры Малаков ушел на пенсию 20:22
Из аквапарка в Москве эвакуируют людей из-за задымления 20:12
Звонарева вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге 20:08
В Сочи на свалке нашли мертвых крокодила и питона 20:07
Пять человек пострадали при стрельбе на Корсике 19:38
МИД Ирана посоветовал Трампу доверять докладам разведки США 19:09
Футбольные клубы России потратили на трансферы более 80 млн долларов 19:07
Рауль Арашуков забыл русский язык на допросе 19:05
Матерящегося пассажира высадили из самолета во Внуково 19:00
Самая смертоносная эпидемия в Хорватии унесла жизни 45 человек 18:57
Первый Ту-160М поступит в войска в 2021 году 18:56
Новак назвал санкции против венесуэльской PDVSA незаконными 18:49
Окулист, в которого врезалась Гвинет Пэлтроу, подал на нее в суд 18:35
Путин освободил от должности замминистра юстиции 18:34
В Австрии удвоят штрафы за ДТП с детьми 18:20
Президент Германии "застрял" в Эфиопии из-за поломки самолета 18:10
Расчеты С-300 защитили Северный морской путь в ходе учений 18:09
Работы по купольному кресту храма Росгвардии завершатся в конце января 18:08
Найден 35000-летний череп современного человека 18:08
Онищенко высоко оценил действия столичных властей по выявлению кори 18:05
Названа дата старта продажи билетов на Платоновский фестиваль 18:03
Bugatti, простоявшие полвека в сарае, продадут на аукционе 18:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
30.01.2019 20:05
Рубрика: Общество

Класс министра Васильевой

В России появится федеральная программа "Сельский учитель"
Текст: Ксения Колесникова
Как выбрать школу для ребенка? Появится ли федеральная программа поддержки сельских учителей? Сколько экзаменов должны сдавать выпускники? На "школьные" вопросы ответила министр просвещения Ольга Васильева.

Малышей нужно больше беречь

В феврале начнется запись в первый класс. Ночные очереди, махинации с пропиской - все ради того, чтобы попасть в хорошую школу с высоким баллом ЕГЭ. Однако, по мнению Ольги Васильевой, различные рейтинги тут совершенно не главное. "А главное - первый учитель, который станет вашему ребенку близким человеком, поможет ему пережить стресс, полюбить школу, найти друзей", - подчеркнула министр.

Порядок сегодня такой: прием заявлений в первый класс стартует не позднее 1 февраля и продлится до 30 июня. Где-то подать их можно и в электронной форме, где-то - лично. Зачислить малыша в первый класс должны в течение 7 дней после приема документов. По закону школа может отказать только при отсутствии в ней мест. Поэтому сначала места дают ребятам, живущим рядом, на закрепленной за школой территории. Но если вдруг родители непременно хотят пристроить малыша в гимназию на другой конец города, то для них прием продолжается с 1 июля и до начала учебного года. До фактического заполнения мест.

"Многие считают, что возить первоклассника через весь город, поднимать его в шесть утра, оставлять на полный день, а вечером опять стоять с ним в пробках неприемлемо. Я во многом разделяю эту позицию. Малышей нужно больше беречь. Пешая доступность - важная вещь. Первые четыре года ребенок адаптируется, ему нужно создать максимально комфортные условия обу­чения", - подчеркнула Ольга Васильева.

О домашних заданиях

Российские школьники тратят на "домашку" по десять часов в неделю и больше. Однако предельная нагрузка на ребенка, по словам Ольги Васильевой, строго регламентирована: в первом классе домашнее задание не задают, во 2-3-х­ классах школьник не должен тратить на него больше полутора часов, в 4-5-х классах допускается максимум два часа, в 6-8-х - 2,5 часа, в 9-11-х - до 3,5 часа. Учителя эти нормы прекрасно знают и должны на них ориентироваться.

Фото: iStock
Повышенную стипендию будут получать 10 процентов студентов

"Но проблема еще и в том, что современные школьники плохо владеют функциональным чтением. Им трудно работать с текстом: понимать содержание, запоминать, анализировать. Как следствие - могут возникнуть проблемы по разным школьным предметам, дети начинают проводить за уроками весь вечер... Выход вижу один: молодым мамам и папам нужно снова начать читать детям книжки, а не бездумно выдавать малышам гаджеты. Это непросто, но постепенно нам нужно восстанавливать то лучшее, чем отличалась советская система образования", - рассказала министр.

О поддержке учителей

В столице на место учителя может быть серьезный конкурс, а на селе педагогов не хватает. Министерство просвещения эту проблему видит: сегодня самый большой дефицит именно сельских учителей. Причем есть школы, где формально вакансий нет, но учителя работают на полторы-две ставки, берут непрофильные для себя предметы.

"Мы проанализировали опыт регионов, изучили экспертные мнения и программу "Сельский доктор". Обсудили, можно ли пойти по аналогии с ней, - рассказала Ольга Васильева. - Регионов много, и везде своя специфика, свои формы поддержки молодых педагогов, которые после окончания вуза решили отправиться в малые города и села. Кто-то выдает машины, кто-то - жилье, кто-то - "подъемные" деньги. Кто-то доплачивает к зарплате по 5-10 тысяч рублей в течение трех - пяти лет. Единой модели, наверное, тут быть не должно. Но все эти разные формы поддержки должны быть прописаны в рамках единой федеральной программы "Сельский учитель": такая необходимость действительно есть. Будем вопрос прорабатывать".

Фото: Инфографика "РГ"/Леонид Кулешов/Ксения Колесникова

Но это далеко не единственная мера поддержки педагогов. В России создается национальная система учительского роста. Вводятся две новые должности - старший и ведущий учителя. Старший учитель будет координировать работу других педагогов, методически ее сопровождать и разрабатывать индивидуальные образовательные траектории с учетом особенностей учеников. Старшим учителем можно будет стать, только проработав в школе пять лет и получив предварительно первую или высшую квалификационную категорию. Ведущий учитель - это наставник для молодых педагогов. Поэтому здесь требования еще выше - 10 лет стажа плюс высшая квалификационная категория. Ведущий учитель будет помогать другим педагогам "войти" в профессию. Причем не только учителям-предметникам, но и педагогам-психологам, дефектологам, социальным педагогам, интегрировать все это в образовательный процесс.

"Мы очень хотим, чтобы у ведущего учителя была возможность для творческого подхода к воспитанию молодых педагогов, для вдумчивых бесед, для передачи опыта, - рассказала Ольга Васильева. - Мы очень хотим вернуть потерянное наставничество в школу. При этом нисколько не умаляем прежние заслуги наших педагогов. То есть останутся и первая, и высшая категории, и заслуженные учителя".

О третьей смене и теплых туалетах

Президентом поставлена задача: Россия должна войти в десятку стран с лучшим школьным образованием. Но ситуация по регионам очень разная. Есть лидеры по всем показателям. Это Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, где в школах самые современные технологии. И в то же время в России сейчас пять тысяч школ, в основном сельских, где до сих пор нет химических лабораторий. В некоторых школах - еще и туалет на улице, и третья смена…

"Мы хотим использовать все возможности, чтобы дети могли получить качественную образовательную базу и в столичной, и в небольшой сельской школе, - говорит министр. - Согласна, без материальной базы, без теплых туалетов сложно говорить о развитии. Тем более о качественно новом этапе в системе образования. В декабре 2018 года проблема холодных туалетов не была решена только в трех регионах. Что касается третьей смены, то ее полная ликвидация к 2021 году - одна из важнейших целей в национальном проекте "Образование". Это 10 федеральных проектов, подчиненных единой задаче. В рамках нацпроекта в течение шести лет будет выделено более 750 миллиардов рублей. В основном это федеральные средства, значительную часть которых министерство направит в регионы в форме субсидий. На что пойдут деньги? На создание новых мест в сельских школах, на межрегиональные центры компетенций и повышения профмастерства учителей, на детские технопарки и мобильные технопарки "Кванториум", на IT-кубы, на вовлечение детей в естественно-научное и техническое творчество, на их раннюю профориентацию".

О школьных психологах

Разработан профессиональный стандарт "педагог-психолог", увеличилось число мест на профильных специальностях в вузах, принята концепция развития психологической службы в системе образования.

Фото: Александр Корольков
Университеты предлагают взрослым бесплатные курсы переобучения

"Очень важно, чтобы в школе был психолог, причем именно штатный. И оплачиваться его труд должен так же достойно, как и труд наших уважаемых педагогов, - подчеркнула Ольга Васильева. - Нагрузка школьного психолога обсуждается: с каким количеством учеников он может эффективно работать, на какую ставку. На мой взгляд, это не 800 и даже не 400 человек, а гораздо меньше. Потому что сегодня в работе с детьми появляется очень много вызовов, которых не было еще 20-30 лет назад. Решать их придется нам всем: и учителям, и родителям, и школьным психологам. Потому что школа должна не просто давать знания, а воспитывать личность. Человека, которому будет интересно жить и трудиться, который будет любить свою страну".

О "натаскивании" на ЕГЭ

ЕГЭ в России сегодня, по словам министра, объективный и прозрачный способ оценить знания выпускников. В нем практически не осталось заданий с выбором ответа. ЕГЭ стал социальным лифтом, который позволяет школьникам из всех регионов поступать в ведущие вузы. В Москве и Санкт-Петербурге на бюджетных отделениях 70 процентов студентов - иногородние, 30 - столичные жители. До введения ЕГЭ ситуация была противоположная.

"С чем нужно бороться, так это с натаскиванием. Сегодня мы в конце девятого класса прекращаем учиться и начинаем готовиться к ЕГЭ. Эту систему необходимо сломать. В Англии, например, этого делать на уроках в принципе нельзя - только факультативно. Думаю, и для нас здесь возможны варианты - родители не должны оплачивать такое количество репетиторов. Дополнительные занятия всегда были при школе", - подчеркнула Ольга Васильева.

665 тысяч одиннадцатиклассников будут сдавать ЕГЭ в этом году

Сегодня выпускники 11-х классов сдают два обязательных ЕГЭ - математику и русский язык. По словам министра, в 2020 году в России пройдет масштабная апробация обязательного ЕГЭ по английскому. В планах - обязательная выпускная работа по истории.

Общество Образование ЕГЭ в России Деловой завтрак
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде отреагировали на поздравления Трампа в адрес Гуайдо
Песков ответил на слова Порошенко о "холодном мире"
Первый Ту-160М поступит в войска в 2021 году
Мэр Риги опроверг сообщения о своем задержании
После пропажи капитана "Норда" на Украине завели дело об убийстве