В Техасе казнят преступника за убийство 30-летней давности

В американском штате Техас планируют казнить преступника Роберта Митчелла Дженнингса, который был осужден еще в 1988 году. Ему вменили убийство полицейского во время неудачного ограбления магазина порнографической литературы. Предыдущие 30 лет он провел в камере смертников.

До это преступления Дженнингс уже провел в тюрьме 10 лет за другое ограбление и был досрочно освобожден. Но долго на свободе не провел.

Как отмечает "Газета.ru", казнь Дженнингса должна была состояться в 2016 году, но ее по какой-то причине отложили.

Техас - один из штатов США, где до сих пор узаконена смертная казнь.