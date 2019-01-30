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Видео: Ивана Урганта сбил внедорожник в США

ТВ и сериалы
    30.01.2019, 16:45
Текст:   Олег Усков

Российский актер и шоумен Иван Ургант попал в дорожно-транспортное происшествие во время своего пребывания в Америке. О чем телеведущий рассказал на передаче "Вечерний Ургант". Выпуск программы, гостем которой стала супермодель и актриса Ирина Шейк, доступен на официальном YouTube-канале шоу.

По словам артиста, инцидент имел место на новогодних каникулах: "Я ехал на велосипеде. Американец меня подрезал, и я со всей дури с криком прямо врезался в его джип", - изложил обстоятельства случавшегося Иван.

Уточнив, что результатом его невольной атаки на внедорожник стало растяжение - и теперь у него, Урганта, на руке бандаж.

Сорок Ивану исполнилось в апреле. Как актер Ургант известен по фильмам и сериалам "Улицы разбитых фонарей", "33 квадратных метра", "Жесть", "Высоцкий. Спасибо, что живой", почти всем картинам антологии "Ёлки".

Ранее сообщалось, что Ургант выбрил голову "под ноль" и в таком виде сфотографировался с голубым велосипедом.

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