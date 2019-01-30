Видео: Сотрудники ФСБ осмотрели машину задержанного сенатора Арашукова

Припаркованный в Глинищевском переулке BMW осмотрели сотрудники ФСБ. Машина принадлежит сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, передает RT. Соответствующее видео опубликовано в сети.

Напомним, парламентария задержали на заседании Совета Федерации. Предварительно он был лишен неприкосновенности. Арашуков подозревается в причастности к убийству советника главы КЧР Фраля Шебзухова и общественника Аслана Жукова в 2010 году.

В настоящее время следователи продолжают допрашивать сенатора уже в статусе обвиняемого. По словам официального представителя СК России Светланы Петернко, Арашуков заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком и потребовал переводчика, который был ему предоставлен.