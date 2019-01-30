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30.01.2019 17:48
Рубрика: В мире

Власти Австрии боятся распространения "желтых жилетов" по Европе

Появившееся во Франции движение "желтых жилетов" способно распространиться по всем странам Европы, убежден канцлер Австрии Себастьян Курц. Деятельность протестующих он счел избыточно жесткой.

Фото: Zakaria ABDELKAFI / AFP
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"Я отвергаю любую форму насилия. В Австрии мы считаем, что протесты "желтых жилетов" носят жестокий характер", - передает Газета.ru слова главы австрийского правительства.

При этом он выразил убежденность, что Австрии удастся избежать отмеченного во Франции противостояния "жилетов" с правоохранителями.

По мнению Курца, для выражения волеизъявления народа в стране проводится "много мирных манифестаций без насилия".

В мире Европа Австрия В мире Европа Франция Акции "желтых жилетов" в Париже
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