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30.01.2019 13:34
Рубрика: Власть

Володин обсудил со спикером cената Италии преодоление санкций

Текст: Татьяна Замахина
Из-за антироссийских санкций торговый оборот между Россией и Италией с 2013 года сократился в 2,5 раза. О необходимости преодолеть санкции шла речь на встрече спикера Госдумы Вячеслава Володина с главой сената Италии Марией Элизабеттой Альберти Казеллати.
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Итальянские экспортеры из-за режима санкций потеряли более 12 миллиардов евро. Восстановление торговли в интересах обеих стран. России и Италии необходимо активизировать отношения в области экономики, культуры, гуманитарных проектов, заявил глава нижней палаты парламента РФ. Важную роль в этом процессе может сыграть итальянский парламент, отметил Вячеслав Володин, призвав активизировать российско-итальянское межпарламентское сотрудничество.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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В Италии осознают всю серьезность проблемы санкций и надеются преодолеть застой в вопросе об отказе от них, заверила г-жа Казеллати. Она выразила уверенность, что экономические отношения России и Италии имеют прочную основу, и экономики стран взаимно дополняют друг друга. Сенатор подчеркнула также фундаментальную роль России в "нахождении равновесия в очень многих конфликтных ситуациях, которые наблюдаются на мировой арене".

Она также заявила, что итальянская сторона готова играть роль посредника в налаживании конструктивного диалога между ЕС и Россией.

Отметим, что взаимная торговля все же восстанавливается в последнее время: по итогам января - октября 2018 года объем российско-итальянского товарооборота увеличился по сравнению с тем же периодом 2017 года на 14,2%.

Отмечается и рост взаимного турпотока - об увеличении этого показателя по итогам прошлого года также говорил Вячеслав Володин в беседе с главой итальянского сената. "Динамика очевидна, это хороший показатель отношений между нашими странами", - заключил глава палаты.

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