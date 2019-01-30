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30.01.2019 11:07
Рубрика: Экономика

Всемирный банк отметил высокий уровень закредитованности россиян

Текст: Надежда Толстоухова
Французская газета LeFigaro со ссылкой на данные Всемирного банка пишет о растущей закредитованности россиян.
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

По данным газеты, в декабре 2018 года граждане РФ были должны банкам 210 миллиардов евро, что вдвое больше показателя пятилетней давности. В качестве основных причин такой ситуации автор материала называет высокую процентную ставку по кредитам в банках и большую популярность микрокредитования, где проценты несравненно выше банковских.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Реформирование сферы микрокредитования, по мнению издания, может вызвать рост "черного рынка" кредитов, который согласно имеющейся в распоряжении журналистов статистике в 2018 году вырос на 15 процентов. "Россияне будут брать новые кредиты, чтобы выплатить старые, а с ростом процентных ставок это будет еще более невыгодно", - прогнозирует издание.

Экономика Финансы Долги и кредиты Международные организации Всемирный банк (ВБ) Рынок кредитования
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