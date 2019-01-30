Всемирный банк отметил высокий уровень закредитованности россиян

По данным газеты, в декабре 2018 года граждане РФ были должны банкам 210 миллиардов евро, что вдвое больше показателя пятилетней давности. В качестве основных причин такой ситуации автор материала называет высокую процентную ставку по кредитам в банках и большую популярность микрокредитования, где проценты несравненно выше банковских.

Реформирование сферы микрокредитования, по мнению издания, может вызвать рост "черного рынка" кредитов, который согласно имеющейся в распоряжении журналистов статистике в 2018 году вырос на 15 процентов. "Россияне будут брать новые кредиты, чтобы выплатить старые, а с ростом процентных ставок это будет еще более невыгодно", - прогнозирует издание.