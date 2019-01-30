Новости

По делу Арашуковых задержаны уже четыре человека 20:30
Гомофобы облили отбеливателем актера из фильма "Чужой: Завет" 20:25
В Астрахани двое чиновников задержаны при получении взяток 20:24
Замминистра культуры Малаков ушел на пенсию 20:22
Из аквапарка в Москве эвакуируют людей из-за задымления 20:12
Звонарева вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге 20:08
В Сочи на свалке нашли мертвых крокодила и питона 20:07
Пять человек пострадали при стрельбе на Корсике 19:38
МИД Ирана посоветовал Трампу доверять докладам разведки США 19:09
Футбольные клубы России потратили на трансферы более 80 млн долларов 19:07
Рауль Арашуков забыл русский язык на допросе 19:05
Матерящегося пассажира высадили из самолета во Внуково 19:00
Самая смертоносная эпидемия в Хорватии унесла жизни 45 человек 18:57
Первый Ту-160М поступит в войска в 2021 году 18:56
Новак назвал санкции против венесуэльской PDVSA незаконными 18:49
Окулист, в которого врезалась Гвинет Пэлтроу, подал на нее в суд 18:35
Путин освободил от должности замминистра юстиции 18:34
В Австрии удвоят штрафы за ДТП с детьми 18:20
Президент Германии "застрял" в Эфиопии из-за поломки самолета 18:10
Расчеты С-300 защитили Северный морской путь в ходе учений 18:09
Работы по купольному кресту храма Росгвардии завершатся в конце января 18:08
Найден 35000-летний череп современного человека 18:08
Онищенко высоко оценил действия столичных властей по выявлению кори 18:05
Названа дата старта продажи билетов на Платоновский фестиваль 18:03
Bugatti, простоявшие полвека в сарае, продадут на аукционе 18:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
30.01.2019 19:30
Рубрика: Культура

Мой Гранин

Альберт Лиханов вспоминает о большом писателе-ленинградце
Текст: Сергей Степашин
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(7778)
Книга Альберта Лиханова вышла в Издательском, образовательном и культурном центре "Детство. Отрочество. Юность".
В книге собраны воспоминания: отрывки из дневников, писем и разговоров двух писателей. Фото:

И не случайно теплое предисловие к ней написал Сергей Степашин - он председатель оргкомитета по проведению в нынешнем январе 100-летия Даниила Гранина. Сегодня с этим предисловием мы знакомим и читателей "РГ".

Эта маленькая книжка - истинное приношение доброты и искренности, конечно же, не предназначенное для огласки, пока был жив Даниил Александрович Гранин. Немногие письма, отрывки из дневника, в которые вкраплены фотографии, часто больше, чем тексты, говорящие о взаимоотношениях двух людей, - но как искренне, с каким достоинством это предстает перед нами. Ведь речь идет о двух незаурядных людях.

Разумеется, я давно знаю Даниила Александровича Гранина. Не один я, а целое поколение граждан великой страны выросли на его отважных книгах. Знаю я и Альберта Анатольевича Лиханова - и как писателя, непревзойденного автора литературы, адресованной детям и юношеству. Ну и, конечно, многолетнему лидеру - создателю и бессменному продолжателю - вначале Советского, а потом Российского детского фонда, президенту Международной ассоциации детских фондов, которые отметили 30-летие своей борьбы за интересы ребят, попадающих в трудные обстоятельства.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
В Москве открылась выставка "Анна Франк. Дневники Холокоста"

Нелишне заметить, что почти в одно время Гранин создал в Ленинграде общество "Милосердие", а Лиханов во всей большой стране - Детский фонд. И еще одна схожесть. У Лиханова есть "роман для детей младшего возраста" "Мой генерал", а у Гранина среди его последних публикаций вовсе не детский роман "Мой лейтенант". Обращение - "мой" - вообще-то имеет отношение к французской истории, но оно прижилось у нас и не вызывает никакого отторжения, подчеркивая, по-видимому, свою доброту к тому, к кому обращается или военный, или писатель, или обычный человек.

Вот почему мне так нравится название этой книги Альберта Лиханова - "Мой Гранин". И все, что мы находим под обложкой, определяется местоимением "мой". Здесь нет даже приближения к каким бы то ни было оценкам - ни времени, ни событий. Но есть добросердечие, доброжелательность, неподдельный интерес двух людей, вообще-то разделенных войной, возрастом, расстоянием, но соединенных достоинством взаимного уважения, глубокого интереса одной личности к другой.

Человеческие отношения, которые, в конце концов, и есть свидетельства высокой нравственности.

Кстати

Официально "Год столетия Даниила Гранина" стартует 9 февраля на родине писателя, в Санкт-Петербурге. В этот день состоится открытие мемориальной таблички на доме, где жил писатель, и концерт в Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича.

Культура Литература
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде отреагировали на поздравления Трампа в адрес Гуайдо
Песков ответил на слова Порошенко о "холодном мире"
Первый Ту-160М поступит в войска в 2021 году
Мэр Риги опроверг сообщения о своем задержании
После пропажи капитана "Норда" на Украине завели дело об убийстве