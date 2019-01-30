Книга Альберта Лиханова вышла в Издательском, образовательном и культурном центре "Детство. Отрочество. Юность".

В книге собраны воспоминания: отрывки из дневников, писем и разговоров двух писателей. Фото:

И не случайно теплое предисловие к ней написал Сергей Степашин - он председатель оргкомитета по проведению в нынешнем январе 100-летия Даниила Гранина. Сегодня с этим предисловием мы знакомим и читателей "РГ".

Эта маленькая книжка - истинное приношение доброты и искренности, конечно же, не предназначенное для огласки, пока был жив Даниил Александрович Гранин. Немногие письма, отрывки из дневника, в которые вкраплены фотографии, часто больше, чем тексты, говорящие о взаимоотношениях двух людей, - но как искренне, с каким достоинством это предстает перед нами. Ведь речь идет о двух незаурядных людях.

Разумеется, я давно знаю Даниила Александровича Гранина. Не один я, а целое поколение граждан великой страны выросли на его отважных книгах. Знаю я и Альберта Анатольевича Лиханова - и как писателя, непревзойденного автора литературы, адресованной детям и юношеству. Ну и, конечно, многолетнему лидеру - создателю и бессменному продолжателю - вначале Советского, а потом Российского детского фонда, президенту Международной ассоциации детских фондов, которые отметили 30-летие своей борьбы за интересы ребят, попадающих в трудные обстоятельства.

Нелишне заметить, что почти в одно время Гранин создал в Ленинграде общество "Милосердие", а Лиханов во всей большой стране - Детский фонд. И еще одна схожесть. У Лиханова есть "роман для детей младшего возраста" "Мой генерал", а у Гранина среди его последних публикаций вовсе не детский роман "Мой лейтенант". Обращение - "мой" - вообще-то имеет отношение к французской истории, но оно прижилось у нас и не вызывает никакого отторжения, подчеркивая, по-видимому, свою доброту к тому, к кому обращается или военный, или писатель, или обычный человек.

Вот почему мне так нравится название этой книги Альберта Лиханова - "Мой Гранин". И все, что мы находим под обложкой, определяется местоимением "мой". Здесь нет даже приближения к каким бы то ни было оценкам - ни времени, ни событий. Но есть добросердечие, доброжелательность, неподдельный интерес двух людей, вообще-то разделенных войной, возрастом, расстоянием, но соединенных достоинством взаимного уважения, глубокого интереса одной личности к другой.

Человеческие отношения, которые, в конце концов, и есть свидетельства высокой нравственности.

Кстати

Официально "Год столетия Даниила Гранина" стартует 9 февраля на родине писателя, в Санкт-Петербурге. В этот день состоится открытие мемориальной таблички на доме, где жил писатель, и концерт в Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича.