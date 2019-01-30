Репортеры "СОЮЗа" передают из консульского отдела Посольства Беларуси в России

Именно сюда ежедневно приходят белорусы, россияне и иностранные граждане для решения своих житейских вопросов и проблем. А спектр этих вопросов широкий - от получения разного рода справок и паспортов до легализации документов и оформления свидетельства на возвращение и виз для въезда в Беларусь. Для белорусов, а их в России, только по официальным данным, живет более 500 тысяч, это еще и место, где защищают их права и интересы: задержание, арест представителями полиции, утрата документов, создание угрозы для жизни гражданина Беларуси на территории Российской Федерации - все дороги ведут сюда, на Маросейку, дом 17/6. Очень важно порой, чтобы помощь пришла незамедлительно. Именно на оптимизацию работы, повышение качества обслуживания и была направлена только что закончившаяся реконструкция залов приема консульского отдела посольства.

...Раннее утро, центр Москвы. По графику прием начнется в 9.30 утра. Мы пришли чуть раньше. В небольшом дворике у входа в консульский отдел уже собрались посетители. Разговорились.

- Прихожу уже второй раз, надо встать на консульский учет, - поясняет Андрей. - В прошлый раз пришел к 12 часам и не успел, было очень много народа. Вот сегодня решил пораньше.

- Я тоже второй раз, - присоединяется к разговору Татьяна. - Надо паспорт поменять, вышла замуж за россиянина и сменила фамилию.

Прием начинается вовремя, и мы вместе с посетителями входим в здание. Нас встречает заведующий консульским отделом посольства Александр Васильевич Суворов, который и становится нашим провожатым.

Что сразу бросается в глаза - зал ожидания.

- Мы поменяли освещение, сделали его более ярким и качественным, для людей это важно, - рассказывает Александр Васильевич. - Для удобства посетителей мы установили и два интерактивных экрана, которые работают как обычный смартфон. Раньше вся полезная информация размещалась на стендах, и посетителям порой было сложно разобраться, что к чему. Теперь все просто.

Подходим к одному из экранов. Навигация понятна. На экране высвечивается информация об административных процедурах, которые осуществляются консульским отделом посольства. Выбираем свидетельство на возвращение в Беларусь, сразу высвечивается законодательная выдержка по этому вопросу: какие документы нужны, образец заполнения заявления. По ходу рассказываю дипломату: люди жалуются, что приходится приезжать не один раз.

- Действительно, народу много, - соглашается Александр Васильевич. - В среднем в день обращаются около 40 человек. При этом бывает, что один посетитель, например, подает групповую заявку на визу, а это до 40 человек. Штат отдела ограничен, и физически можно обработать только определенное количество документов. А бывают сложные вопросы и непростые посетители. К нам, например, до сих пор еще приходят люди с недействительными паспортами советского образца! Для того чтобы разделить потоки обращений, мы приобрели новую систему электронной очереди. Работает она так: к компьютеру на каждом рабочем месте подключен определенный функционал в зависимости от необходимых временных затрат. Например, получение справки или постановка на консульский учет требуют не более 5-10 минут. А вот вопросы гражданства или оформления постоянного местожительства занимают порой до 30 минут. И для того чтобы посетителям не приходилось долго ждать, новая электронная система сама разводит потоки. Сейчас она работает в тестовом режиме.

Подходим к терминалу - он стоит у входа. Молодая пара как раз получает талончик.

- Нужна справка о семейном положении, - отвечает на мой вопрос симпатичная девушка Юлия. - Это мой жених Владислав, он россиянин, а я сама из белорусского города Пинска. Пришли подавать заявление в ЗАГС, вот и узнали, что необходимо принести справку.

Ребята рассказали, что познакомились в Подольске на работе: Юлия инженер, а Владислав менеджер.

Вторая молодая пара в этот момент уже заполняла заявление у интерактивного экрана.

- Очень просто и удобно, - делится ощущениями Дмитрий. - Мы из Питера приехали специально за справкой. Сам я из Могилева, а моя невеста из Москвы, но сейчас в Питере живем.

Кстати, приезжать в Москву ребятам было необязательно: в Санкт-Петербурге есть свое отделение посольства, всего же в регионах России работает 11 отделений. Кроме того, по словам Александра Суворова, по сложным вопросам организована предварительная запись граждан по телефону. А скоро можно будет записаться и через интернет.

Кстати

Вся подробная информация по консульским вопросам и визам - на сайте посольства www.embassybel.ru. Можно смело писать и на электронный адрес консульского отдела: consular@embassybel.ru. Квалифицированные ответы получите оперативно.