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Зак Снайдер снова снимет зомби-хоррор

Новости
    30.01.2019, 15:30
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Американский режиссер, продюсер и сценарист, номинант "Золотой малины" Закари "Зак" Эдвард Снайдер, помимо прочего - постановщик отличного ремейка "Рассвета мертвецов" Ромеро, возвращается к тематике самоходных трупов.

Согласно сообщению THR, всетотальный сервис Netflix подрядил Зака на свою "Армию мертвых" (Army of the Dead). Сюжетно - зомби-экшн, в котором отряду наемников предстоит дерзко обчистить казино в охваченном эпидемией умертвиев Лас-Вегасе, находящемся на карантине.

Бюджет - очень приличные для такого рода кино девяносто миллионов долларов. Сценарий написал, по наработкам Снайдера, Джоби Харольд ("Меч короля Артура").

Фото: kinopoisk.ru
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При этом издание подчеркнуло, что сервис предоставил режиссеру "неограниченную творческую свободу".

Старт съемок назначен на лето. Вероятная премьера - следующий год. По касту пока информации нет.

Отмечено, что впервые о проекте разговоры зашли еще в 2007-м, и тогда картина значилась на балансе Warner.

Снайдеру 52 года. "Рассвет мертвецов" 2004-го - дебютный полный метр режиссера, до этого снимавшего музыкальные клипы и короткометражки.

Следом были "300 спартанцев", "Хранители", "Запрещенный прием", "Человек из стали", "Бэтмен против Супермена" и часть "Лиги справедливости" 2017 года. Зак оставил фильм после того, как покончила с собой его двадцатилетняя дочь, и картину доделывал Джосс Уидон.

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