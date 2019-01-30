Зак Снайдер снова снимет зомби-хоррор

Американский режиссер, продюсер и сценарист, номинант "Золотой малины" Закари "Зак" Эдвард Снайдер, помимо прочего - постановщик отличного ремейка "Рассвета мертвецов" Ромеро, возвращается к тематике самоходных трупов.

Согласно сообщению THR, всетотальный сервис Netflix подрядил Зака на свою "Армию мертвых" (Army of the Dead). Сюжетно - зомби-экшн, в котором отряду наемников предстоит дерзко обчистить казино в охваченном эпидемией умертвиев Лас-Вегасе, находящемся на карантине.

Бюджет - очень приличные для такого рода кино девяносто миллионов долларов. Сценарий написал, по наработкам Снайдера, Джоби Харольд ("Меч короля Артура").

При этом издание подчеркнуло, что сервис предоставил режиссеру "неограниченную творческую свободу".

Старт съемок назначен на лето. Вероятная премьера - следующий год. По касту пока информации нет.

Отмечено, что впервые о проекте разговоры зашли еще в 2007-м, и тогда картина значилась на балансе Warner.

Снайдеру 52 года. "Рассвет мертвецов" 2004-го - дебютный полный метр режиссера, до этого снимавшего музыкальные клипы и короткометражки.

Следом были "300 спартанцев", "Хранители", "Запрещенный прием", "Человек из стали", "Бэтмен против Супермена" и часть "Лиги справедливости" 2017 года. Зак оставил фильм после того, как покончила с собой его двадцатилетняя дочь, и картину доделывал Джосс Уидон.